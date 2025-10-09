PSOE-A urge el cese de Mellado por el uso de Canal Sur para "tapar responsabilidad" de Moreno en "escándalo" del cribado

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha exigido este jueves el "cese inmediato" del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, por el "uso indecente" de los informativos de Canal Sur Televisión y Radio para "tapar la responsabilidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "en el escándalo del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía".

Así lo ha reclamado el PSOE-A en un comunicado en el que critica la "grave manipulación" que ha sido denunciada por el Consejo Profesional de la RTVA, "máximo órgano de representación de sus trabajadores", al que el Partido Socialista manifiesta su "apoyo y defiende su profesionalidad frente a una Dirección de Informativos al dictado del PP que también debería dimitir".

El parlamentario socialista Mario Jiménez ha afirmado que la televisión y la radio pública andaluzas "han seguido en todo momento el dictado del Gobierno del PP en esta crisis sanitaria, al rescate siempre de Moreno Bonilla", silenciando incluso a las mujeres denunciantes, que han sido entrevistadas en programas de todas las cadenas nacionales salvo en Canal Sur, la televisión y la radio que pagan con sus impuestos", según ha remarcado.

"Canal Sur ha informado tarde y mal de las denuncias de la Asociación Amama, cuatro días después, cuando el presidente de la Junta entró en el tema y siempre siguiendo el argumentario político del PP, silenciando las denuncias de las mujeres víctimas, de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Asociación del Defensor del Paciente", ha sostenido Mario Jiménez.

Para el diputado socialista, la cobertura informativa por parte de Canal Sur de esta "grave negligencia sanitaria" del Gobierno de Moreno, que ha sido "portada en todos los medios de comunicación nacionales", ha sido "un ejercicio de propaganda insoportable desde el punto de vista democrático".

"Un manoseo impúdico que se superó en el día de ayer (este miércoles) con la ridícula cobertura que ofrecieron de la masiva manifestación de mujeres en varias ciudades andaluzas y utilizando Canal Sur TV como órgano oficial de la propaganda de Moreno Bonilla, al copar con su comparecencia grabada más de la mitad del informativo N2", ha añadido.

Según Mario Jiménez, la Dirección de Informativos de Canal Sur ha informado de este "escándalo" porque "no le ha quedado más remedio, porque era inaudito que ante un asunto de esta magnitud la radio y la televisión públicas de Andalucía permanecieran mudas".

Pero, según ha apostillado el diputado, "lo han hecho mal, tomando partido sin respetar los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia con los que debe actuar un medio de comunicación, más aun si es público".

En esa línea, desde el PSOE-A aprecian "numerosos y bochornosos casos de manipulación y mala praxis periodística en los informativos de Canal Sur TV durante estos días, por los que deberían ser cesados inmediatamente el director general de la RTVA y su Dirección de Informativos".

Así, ha criticado que "siempre se ha llevado a portada la posición de la Junta, desde las primeras disculpas de Moreno hasta el plan de choque aprobado ayer, mientras en ningún momento se han destacado de la misma manera las voces de las mujeres que están viviendo esta terrorífica pesadilla".

"SILENCIOS CLAMOROSOS" EN INFORMATIVOS

"También se han producido silencios clamorosos en los informativos de Canal Sur que reflejan la falta de profesionalidad de su dirección y su entreguismo absoluto al PP", como que "no se ha aludido a que estas negligencias se conocían desde hace tres años, ni se ha hecho ninguna referencia a los enormes retrasos en las segundas pruebas diagnósticas, ni a la polémica por las desafortunadas declaraciones de Moreno Bonilla en las que sostenía que no se informaba a las mujeres para no generarle 'ansiedad', o cuando desde la Consejería llamó 'alarmistas' a las mujeres denunciantes", ha continuado criticando Mario Jiménez.

Ha censurado que tampoco se ha realizado en la RTVA "ningún reportaje humano sobre el miedo, la incertidumbre y el drama vivido por estas 2.000 mujeres; se ha ocultado el contundente comunicado de Amama del pasado fin de semana censurando la negligencia de la Junta, demandando transparencia y exigiendo la asunción de responsabilidades; ni se informó de la convocatoria de una concentración ante las puertas del SAS para el 8 de octubre, ni de nuevos casos que han ido conociéndose en otras provincias".

Además, según ha proseguido, en los informativos de Canal Sur "se han omitido las denuncias de que estos fallos podrían afectar al tratamiento de otros tipos de cáncer, y solo se han dedicado diez segundos a la apertura de investigación de oficio por parte de la Oficina del Defensor del Pueblo".

Desde el PSOE-A consideran que se dio también "de forma fugaz que la Fiscalía del TSJA había registrado la denuncia de la Asociación de Defensa del Paciente --con 26 segundos en el 'N1' del 6 de octubre--, y que la citada Fiscalía abría diligencias --con 13 segundos en el 'N2' del mismo día--, cuando la interposición de la denuncia por parte de esta asociación se conocía desde mediados de la semana anterior".

"Del mismo modo, de forma esquemática se trasladó que el Ministerio pedía a la Junta los datos del cribado de los últimos cinco años", con "12 segundos en 'N2' del 6 octubre", ha criticado también el diputado socialista, que ha considerado asimismo "especialmente miserable que el director y conductor del programa de análisis político de Canal Sur TV 'Mesa de Análisis', Teodoro León Gross, haya banalizado esta tragedia diciendo que solo eran 40 las mujeres afectadas, demostrando que está en la televisión pública andaluza por su activismo político en favor siempre del PP", según ha añadido.

Mario Jiménez ha criticado, por último, que, "como si Canal Sur no hubiera arrimado suficiente el ascua a la sardina de Moreno Bonilla, ayer le compró al PP la mentira de que la decisión de no avisar durante meses o años a las mujeres de que podían tener cáncer se debía a un protocolo de 2011 de la etapa de María Jesús Montero, cuando no es verdad y hace 13 años que fue consejera de Salud de la Junta, por mucho que intoxiquen con este bulo para tapar la negligente gestión de Moreno Bonilla".

Por todo ello, el PSOE-A sostiene que Canal Sur "está blanqueando los fallos clamorosos del Gobierno andaluz y haciendo de correa de transmisión de consignas y bulos, para tapar las vergüenzas de la mala gestión sanitaria del gabinete de Moreno Bonilla", y exige "el cese del Director General de la RTVA y de la Dirección de Informativos".