PSOE-A urge a la consejera de Salud a dimitir y a Moreno a comparecer ante la "alarma" por el cribado de cáncer de mama

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este miércoles a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, a dimitir, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a comparecer para lanzar un "mensaje de tranquilidad" ante la "alarma" generada en torno al programa de detección precoz de cáncer de mama en Andalucía.

Así lo ha reclamado la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, que ha comparecido en rueda de prensa en el Parlamento andaluz ante la "gravedad de las noticias que estamos conociendo en torno" a esta cuestión, según ha subrayado.

María Márquez ha comenzado subrayando que el PSOE-A lleva "muchos años" reclamando al Gobierno del PP-A que "frene la privatización del sistema sanitario público de Andalucía", porque genera "consecuencias gravísimas para los andaluces hasta el punto de que nos mata", y ha lamentado que "en esta pelea" los socialistas y, con ellos los andaluces, llevan "demasiado tiempo sin ser escuchados y siendo despreciados por parte del PP" de Juanma Moreno.

Tras repasar las principales iniciativas que en esa línea ha impulsado el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en lo que va de legislatura, la portavoz ha asegurado que "las últimas noticias" que se están conociendo en estos días llevan a hablar de "una emergencia sanitaria sin precedentes" en Andalucía "en torno a una enfermedad tan grave, tan dura y tan dolorosa como el cáncer".

Al respecto, ha querido trasladar públicamente la "solidaridad" y deseo de "máxima colaboración" del PSOE-A "con las mujeres andaluzas que están denunciando que un año, dos años después de hacerse una prueba del cribado del cáncer de mama, la llaman para decirle que tiene cáncer", y ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista va a mantener este miércoles por la tarde una reunión con la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, que "llevan denunciando esto desde hace muchísimo tiempo", según ha puesto de relieve María Márquez.

Dicho esto, ha cargado contra las declaraciones que, este miércoles por la mañana, ha realizado la "impresentable" consejera de Salud al respecto de esta cuestión, según ha criticado la portavoz socialista antes de reclamar "de manera inmediata la dimisión" de Rocío Hernández, desde la premisa de que "es una vergüenza que la persona que se tiene que dedicar a velar por la salud de todos los andaluces al frente del sistema público de Andalucía haya hecho" dichas declaraciones.

"Lo que nos faltaba es que nos dijera que son pocas, que son tres o cuatro" las afectadas por estos "problemas" en el programa del cribado, ha comentado María Márquez en referencia a las declaraciones de la consejera de Salud. "Que se lo digan a usted, a su madre, a su hermana, a su hija", ha venido a replicar la portavoz socialista a la titular de Salud, cuyo "cese" o "dimisión de manera inmediata" ha incidido en reclamar.

María Márquez ha advertido de que "estamos ante una crisis de credibilidad y de reputación del sistema sanitario público sin precedentes en Andalucía", por lo que ha reclamado también la comparecencia "de manera inmediata" del presidente de la Junta, que "lleva todos estos días escondido", y al que desde el PSOE-A urgen a "lanzar un mensaje de tranquilidad".

QUE LA JUNTA ACTIVE UN "PROTOCOLO DE EMERGENCIA"

En tercer lugar, el Grupo Socialista exige "que se active en este momento un protocolo de emergencia donde la Junta de Andalucía revise de oficio todos los casos de cribado de cáncer de mama que se hayan producido dos años antes de la primera denuncia", desde la base de que "desde el año 2022", como "mínimo, se puede estar dando esta circunstancia en Andalucía".

Se trata de que, "en los próximos días, en una semana, en 15 días como mucho, la Junta de Andalucía comunique en una revisión de oficio el resultado de las pruebas que se han hecho y que le dé la tranquilidad que las mujeres andaluzas merecemos, o que se ponga de manera inmediata en marcha un procedimiento de tratamiento contra el cáncer", ha abundado María Márquez.

La portavoz socialista se ha preguntado "cuántas mujeres no se han quedado por el camino" ante esta circunstancia, y "cuántas están jugándose su vida en estos momentos por un fallo en el sistema de estas características".

CONTRA LA "POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN" DEL GOBIERNO DEL PP-A La 'número dos' del PSOE andaluz ha culpado de esta situación a la "política de privatización" que, según denuncia, practica el Gobierno de Juanma Moreno, al que ha acusado además de haber "mentido con lo más sagrado que se puede tener, que es la salud, y con una enfermedad como el cáncer".

Así, ha subrayado que "Moreno Bonilla nos prometió en campaña electoral que iba a ampliar el cribado del cáncer de mama a las mujeres que tuviéramos 40 años", cuando es "mentira" y "no se han hecho esos cribados", y "encima hay retraso para las mujeres que ya tenían reconocido ese derecho", ha censurado.

De igual modo, María Márquez ha señalado que el presidente le "mintió" en la última sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento cuando le "dijo que en Andalucía no había listas de espera contra el cáncer", y ha agregado que, "como andaluza", se siente "profundamente avergonzada de tener un presidente de la Junta de Andalucía que no está al nivel de lo que merecemos los andaluces".

Así las cosas, la portavoz socialista ha urgido a Juanma Moreno a "comparecer ya y trasladar un mensaje de tranquilidad ante la alarma social, ante la emergencia sanitaria que su gobierno ha generado", al tiempo que ha advertido de que "la mayoría de las pruebas del cribado del cáncer de mama se hacen en la sanidad privada", porque hacia allí las "deriva" la Junta de Andalucía, según ha criticado.