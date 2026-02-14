PSOE-A urge a la Junta una auditoría y un mapa de incidencias en colegios tras el temporal para proceder a su reparación

Las parlamentarias del PSOE-A Irene García (i) y María Márquez (d), en una visita a zonas de Jerez de la Frontera (Cádiz) afectadas por el tren de borrascas. (Foto de archivo). - PSOE-A

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del Parlamento andaluz con la que plantea a la Junta que ponga en marcha, "de manera inmediata, un plan extraordinario de inspección técnica y auditoría integral de las infraestructuras de todos los centros educativos públicos andaluces", para, a partir de ahí, realizar "un mapa público de riesgos e incidencias" que se hayan podido producir como consecuencia del temporal de las últimas semanas y que el Gobierno andaluz debería reparar también "con carácter urgente".

Así se recoge entre las propuestas de esta iniciativa parlamentaria, consultada por Europa Press, relativa al "deterioro y condiciones de seguridad de las infraestructuras educativas públicas tras los últimos temporales en Andalucía".

De entrada, el Grupo Socialista plantea en esta PNL que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a "poner en marcha, de manera inmediata, un plan extraordinario de inspección técnica y auditoría integral de las infraestructuras de todos los centros educativos públicos andaluces, que incluya la revisión específica de cubiertas, falsos techos, cerramientos, sistemas de drenaje, arbolado y elementos en riesgo de caída, con especial prioridad en aquellos centros que hayan sufrido incidencias en los últimos temporales o acumulen denuncias reiteradas de la comunidad educativa".

En segundo lugar, con esta PNL el PSOE-A plantea que el Parlamento inste a la Junta a "elaborar, a partir de esa auditoría, un mapa público de riesgos e incidencias de las infraestructuras educativas andaluzas, por provincias y municipios, que se actualice periódicamente y sea accesible a la comunidad educativa, incorporando el estado de conservación, la presencia de amianto, la existencia de aulas prefabricadas y el grado de cumplimiento de la Ley 1/2020 de mejora de las condiciones térmicas y ambientales".

Asimismo, la proposición no de ley propone que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a "ejecutar, con carácter urgente, las actuaciones de reparación, sustitución, refuerzo o reforma integral que se deriven del plan de inspección, asegurando la dotación presupuestaria suficiente y una programación de obras con plazos concretos, y garantizando que ningún espacio educativo permanezca en uso cuando se hayan detectado deficiencias que comprometan la seguridad del alumnado, del profesorado y del personal de administración y servicios".

En cuarto lugar, desde el PSOE-A quieren instar a través del Parlamento a la Junta a "cumplir de manera íntegra y calendarizada el compromiso de retirada del amianto en todos los centros educativos andaluces, priorizando aquellos que presenten daños estructurales o que se hayan visto especialmente afectados por los recientes temporales, y publicando un cronograma detallado por provincias y centros".

FRENTE A LA "POLÍTICA DE PARCHES PUNTUALES" DE LA JUNTA

"Incrementar de manera significativa la inversión real en mantenimiento, conservación y mejora de infraestructuras educativas, revirtiendo la política de parches puntuales que viene caracterizando la actuación de la Junta de Andalucía, asegurando una planificación plurianual que combine actuaciones de emergencia con intervenciones estructurales de renovación y modernización", es otra de las reivindicaciones de esta iniciativa del Grupo Socialista dirigida al Gobierno andaluz.

De igual modo, el PSOE-A quiere con esta PNL emplazar a la Junta a "cumplir de forma efectiva la Ley 1/2020, de mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, garantizando la realización de las auditorías energéticas obligatorias en todos los centros y la ejecución prioritaria de las actuaciones de bioclimatización en aquellos centros que, además, hayan sufrido incidencias o cierres relacionados a episodios meteorológicos adversos".

La PNL incluye un séptimo punto para instar a la Junta a "presentar ante el Parlamento de Andalucía, antes de que finalice el curso 2025-2026, un informe detallado, desagregado por provincias y municipios, sobre el estado de conservación, seguridad, resiliencia frente a fenómenos meteorológicos adversos y condiciones térmicas de las infraestructuras educativas andaluzas, que incluya: censo actualizado de incidencias graves derivadas de temporales; relación de centros con amianto pendiente de retirada; centros con aulas prefabricadas; centros sin auditoría energética realizada; y grado de ejecución de las actuaciones recogidas en los distintos planes de infraestructuras desde el inicio de la legislatura".

Finalmente, el PSOE-A quiere con esta iniciativa que el Parlamento inste a la Junta a "abrir un canal específico de participación y comunicación con la comunidad educativa y con las entidades locales para la detección temprana de incidencias en infraestructuras educativas derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, garantizando que todas las actuaciones de inspección y recuperación se realizan con transparencia, información actualizada y diálogo permanente con los centros afectados".

VINCULACIÓN DE INCIDENCIAS CON LA "FRAGILIDAD" DE INFRAESTRUCTURAS

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta proposición no de ley, desde el Grupo Socialista parten de la premisa de que las suspensiones de clases presenciales que se han adoptado por parte de la Junta en Andalucía al hilo de la serie de borrascas que han atravesado la comunidad "se han producido no sólo por la intensidad de los fenómenos meteorológicos, sino también por la fragilidad de unas infraestructuras educativas envejecidas, con deficiencias estructurales y de mantenimiento que llevan años siendo denunciadas por la comunidad educativa".

De esta manera, los daños provocados por las últimas borrascas "han puesto al descubierto la vulnerabilidad de numerosos centros", sostiene la iniciativa socialista, que incide en vincular las incidencias con "años de falta de inversión suficiente, ausencia de planificación preventiva y una gestión puramente reactiva que solo actúa cuando el problema ya es insostenible".

Además, desde el PSOE-A indican en esta iniciativa que el sistema de infraestructuras educativas "ya venía arrastrando" antes de las borrascas otras "carencias" como "la persistencia del amianto en diversos institutos andaluces pese a los compromisos de retirada, la existencia de aulas prefabricadas que se eternizan y no son sustituidas por equipamientos dignos, y el incumplimiento generalizado de la Ley 1/2020, de mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces, que obliga a auditorías energéticas y a intervenciones de bioclimatización que no han llegado a la mayoría de centros".

Para el Grupo Socialista, "resulta especialmente grave que, ante los últimos episodios de alerta roja y naranja, la respuesta del Gobierno andaluz se haya limitado a decretar el cierre generalizado o parcial de centros, sin acompañarlo de un plan público, calendarizado y dotado de recursos para revisar de manera sistemática el estado de los edificios y ejecutar las obras necesarias".

Por ello, desde el PSOE-A concluyen que "es urgente un plan de inspección y planificación, una auténtica auditoría integral que, aprovechando la experiencia y los datos de lo sucedido con los últimos temporales, permita identificar con claridad los centros más vulnerables, priorizar intervenciones, coordinar a los distintos departamentos implicados y evitar que la seguridad y la continuidad del servicio educativo dependan de la suerte o de la buena voluntad de cada comunidad educativa".