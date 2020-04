PSOE-A urge a la Junta a "cumplir" con los "miles" de niños a quienes "prometió" tres comidas diarias

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, ha urgido este miércoles a la Junta a que "cumpla" con los "miles de niños en Andalucía" que "siguen sin recibir sus tres comidas diarias" pese a que el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y el consejero de Educación, Javier Imbroda, "prometiesen que iban a ampliar el número" de menores "en riesgo de exclusión que iban a tener acceso a esos alimentos".

"Las promesas se han quedado en nada", según ha criticado Rubiño, quien en unas declaraciones difundidas por el PSOE-A ha incidido en que desde la Junta anunciaron la ampliación de esa garantía alimentaria "a bombo y platillo", pero, hoy en día, "miles de familias andaluzas siguen viendo cómo sus hijos no reciben esos alimentos".

Según ha criticado la parlamentaria socialista, desde la Junta "abrieron una convocatoria que ha sido algo así como una convocatoria fantasma", y desde el PSOE-A exigen al Gobierno de PP-A y Cs que "cumpla con las familias que peor lo están pasando con esta crisis, para que esos niños tengan acceso a sus tres comidas diarias".

La portavoz socialista ha tildado de "nefasta" la gestión del Gobierno de Moreno en materia de educación en Andalucía, "un verdadero desastre", según ha abundado Rubiño, quien en esa línea ha advertido de que "tenemos más de 1.800 escuelas infantiles en toda la región a punto de ir a la ruina, de tener que presentar masivos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que van a afectar a 10.000 empleos en toda Andalucía".

Y es que, según ha insistido en criticar, por parte de la Junta han concedido unas indemnizaciones "irrisorias" para las escuelas infantiles, de 180 euros por plaza subvencionada, pese a que "el sector pedía al menos 209 euros", por lo que desde la Administración autonómica "condenan al cierre" a dichos centros.

Rubiño ha apuntado que una situación similar atraviesan las empresas de servicios auxiliares educativos, como las de transporte escolar, catering, comedor o actividades extraescolares, que "emplean a más de 30.000 personas" en Andalucía y para las que la Junta también ha previsto unas indemnizaciones "irrisorias".

De igual modo, la parlamentaria socialista ha puesto de relieve que "muchas familias están esperando instrucciones claras y precisas por parte de la Consejería de Educación sobre cómo se va a hacer el reparto del material escolar, de los libros que se encuentran todavía en los centros educativos".

Y es que "no hay instrucciones, ni tienen forma de recuperar ese material", según ha lamentado la representante del PSOE-A, partido que ha querido hacer "un reconocimiento a todos esos docentes que día a día se dejan la piel para que ningún niño se quede atrás", y también "a las familias que tan mal lo están pasando, que por una parte ven cómo muchos de esos niños en situación vulnerable no reciben esas tres comidas, o que, por ejemplo no tienen acceso a los medios técnicos o tecnológicos, ni tampoco a su propio material escolar".

"DE CHAPUZA EN CHAPUZA"

"Es hora de que Moreno se ponga a trabajar y de que la Junta dé la cara por la educación en nuestra tierra", ha enfatizado Rubiño, quien también se ha referido al Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anunció este martes que el Gobierno andaluz volverá a llevar al Parlamento pese a que ya fue convalidado por la Diputación Permanente.

Según ha criticado Rubiño, "el Gobierno andaluz va de chapuza en chapuza", y la última ha sido "de carácter jurídico", en relación con la aprobación del citado decreto "con alevosía por la Diputación Permanente, en contra de lo que manifestó el PSOE-A".

Tras recordar que el Gobierno central ha anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto, al igual que el PSOE-A a través de 50 senadores, la parlamentaria socialista ha criticado que Marín intentó este martes "poner en pie algo que es imposible de entender para cualquier jurista".

Y es que el vicepresidente "habló de la convalidación de la convalidación del decreto", según ha llamado la atención Rubiño, para quien Marín demostró "una vez más" que "tiene una gran torrija encima, de tal manera que no es capaz de hacer de manera digna su trabajo".

La diputada socialista ha advertido de que "el Parlamento andaluz no puede ser el campo de juego de la confrontación y la mala gestión por parte del Gobierno de las tres derechas", y "con el Parlamento de Andalucía y con los andaluces no se juega", según ha zanjado.