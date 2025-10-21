PSOE-A urge a la Junta "explicaciones" ante el "gravísimo borrado de historias clínicas" denunciado por Amama

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, junto al portavoz adjunto Rafael Recio en una foto de archivo en el Pleno de la Cámara autonómica. - PSOE-A

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha exigido este martes "explicaciones inmediatas" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) tras la denuncia que la asociación de mujeres afectadas por cáncer de mama Amama ha trasladado a la Fiscalía sobre el presunto "borrado de historias clínicas" en el marco del Servicio Andaluz de Salud, algo que sería "gravísimo", según ha advertido la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz.

En un audio remitido a los medios, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A se ha pronunciado así después de que la asociación Amama haya registrado este martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide al citado órgano que se investigue la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.

En una rueda de prensa ofrecida a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que la asociación ha tomado esta decisión después de recibir en las dos últimas semanas "quejas de usuarias" en las que advertían de que "presuntamente" se "habrían borrado" mamografías y pruebas de la plataforma 'Clic Salud' y del Diraya, y ha señalado que Amama reclama a la Fiscalía que investigue si hay un delito de ocultación de pruebas y de obstrucción a la Justicia.

María Márquez ha subrayado que en el PSOE-A consideran "gravísimo" lo que denuncia Amama, que sería "el colmo de los colmos" en el marco de la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, y "una caza de brujas sin precedentes".

Tras atribuir "malas artes" al Gobierno de Andalucía y criticarle por "seguir culpándonos a las mujeres", la dirigente del PSOE-A ha remarcado que, a los socialistas andaluces, lo denunciado por Amama "nos parece lo último", y "merecemos explicaciones de manera inmediata" además de, "por supuesto, una disculpa y una solución a todas las mujeres afectadas", según ha añadido.

De igual modo, la vicesecretaria del PSOE-A ha emplazado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que "deje de mentir, que se deje de bulos", y a que "se ponga a los mandos al frente de la gestión de la crisis sanitaria tan grave que vive Andalucía".

Además, María Márquez ha instado al jefe del Ejecutivo andaluz a que "deje de encapsular el problema en el Hospital Virgen del Rocío" de Sevilla, y ha considerado que "el cese del jefe de servicio" de dicho centro "no sirve absolutamente de nada", y sería "una cabeza de turco más".

En esa línea, la representante del PSOE-A ha aseverado que "el problema del cribado del cáncer de mama" registrado en la sanidad andaluza "no sólo se circunscribe al Hospital Virgen del Rocío", sino que "está pasando en todas las provincias de Andalucía y, lamentablemente, también en otro tipo de cribado de cáncer" como, por ejemplo, el de cáncer de colon, según ha agregado.