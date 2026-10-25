PSOE-A urge a la Junta "un Programa Andaluz de Vivienda y Salud" ante la "inseguridad residencial"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 29 de octubre, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que plantea urgir a la Junta a aprobar "un Programa Andaluz de Vivienda y Salud" que "incorpore la inseguridad residencial como determinante social de la salud".

Así se desprende del primero de los puntos de los que consta esta iniciativa, consultada por Europa Press, relativa a "la vivienda como determinante social de la salud y a la protección sanitaria ante situaciones de inseguridad residencial".

De esta manera, el Grupo Socialista propone que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "aprobar, en el plazo máximo de seis meses, un Programa Andaluz de Vivienda y Salud, dependiente de la Consejería competente en materia de Salud y dotado de recursos humanos y presupuestarios específicos, que incorpore la inseguridad residencial como determinante social de la salud", y que contemple una serie de medidas como "un sistema de vigilancia de vivienda y salud, integrado en Salud Pública y desarrollado desde los distritos sanitarios, para evaluar el impacto de la pérdida de vivienda, los desahucios, la infravivienda, el hacinamiento y la pobreza energética sobre la salud y la continuidad de los tratamientos".

Además, el PSOE-A propone que dicho programa andaluz de vivienda y salud contemple "un informe de vulnerabilidad sanitaria relacionada con la vivienda, incorporado a los sistemas de información del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que permita acreditar aquellas situaciones en las que las condiciones o la pérdida de vivienda puedan agravar una enfermedad, deteriorar la salud o comprometer un tratamiento, con especial atención a personas con enfermedades graves o crónicas, menores, mayores, personas con discapacidad o dependencia, pacientes que precisen cuidados domiciliarios y personas con trastorno mental grave o riesgo suicida".

La iniciativa socialista también propone "un circuito sanitario urgente para las situaciones de especial vulnerabilidad que garantice valoración preferente, emisión del informe, coordinación asistencial y, previo consentimiento del paciente, su traslado a las autoridades competentes para la adopción de las medidas de protección legalmente previstas".

PLAN DE REFUERZO DE PROFESIONALES

También, "un Plan de Refuerzo de Profesionales para la intervención, precedido de un mapa de necesidades por distrito sanitario, área de gestión sanitaria y hospital, y acompañado de calendario de incorporación y memoria económica".

En concreto, por parte del Grupo Socialista se reclama en esta PNL incremento de plantillas de Trabajo Social Sanitario, "prioritariamente en Atención Primaria, Salud Mental, Urgencias y hospitales", y de "profesionales especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria en Atención Primaria".

Por otro lado, el PSOE-A reclama con esta proposición no de ley a la Junta que implante "durante 2027 un Protocolo de Alta Segura en todos los hospitales públicos de Andalucía para pacientes en situación de sinhogarismo o inseguridad residencial grave, incorporando la detección precoz de la situación residencial y la planificación del alta desde el ingreso cuando las condiciones de vivienda puedan comprometer la continuidad asistencial".

Asimismo, el Grupo Socialista solicitará el jueves que el Parlamento inste a la Junta a "consignar una partida presupuestaria en el Presupuesto para 2027 específica y suficiente para financiar el Programa Andaluz de Vivienda y Salud y las medidas contempladas en esta iniciativa".

Y, finalmente, la iniciativa socialista propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "presentar anualmente" ante la Cámara autonómica "un informe público de evaluación y cumplimiento que incluya, al menos, el grado de ejecución de las medidas anteriores; situaciones de inseguridad residencial detectadas; informes de vulnerabilidad sanitaria emitidos; pacientes incorporados a circuitos de acompañamiento; situaciones en las que las condiciones residenciales hayan comprometido tratamientos; actuaciones de alta segura; evolución de las plantillas de Trabajo Social Sanitario, Enfermería Familiar y Comunitaria y Salud Pública; distribución territorial de los recursos; y presupuesto previsto y ejecutado".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el apartado de exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista sostiene que la vivienda ocupa "un lugar fundamental" entre los denominados "determinantes sociales de la salud", y "la inseguridad residencial, la amenaza de perder la vivienda, los cambios reiterados de domicilio o la necesidad de dedicar una proporción excesiva de los ingresos familiares al alquiler o la hipoteca pueden provocar estrés mantenido, ansiedad, depresión, insomnio y deterioro de la salud".

En esa línea, la PNL parte de la premisa de que "la inseguridad residencial no constituye solamente una circunstancia social del paciente", sino que "se convierte en información clínicamente relevante cuando está provocando enfermedad, agravando una patología existente o dificultando la continuidad de un tratamiento".

"Las dificultades actuales para acceder o mantener una vivienda hacen especialmente necesaria esta perspectiva", mantiene el Grupo Socialista para justificar esta PNL en cuya exposición de motivos también detalla que "la Encuesta Social de Andalucía 2025 sobre bienestar y calidad de vida revela que el 17% de la población andaluza asegura que el acceso a la vivienda afecta negativamente a su salud", y ese porcentaje "se dispara entre jóvenes de 25 a 34 años, llegando al 39%".

Agregan también desde el PSOE-A que "la evidencia científica disponible relaciona igualmente la inseguridad residencial y los procesos de pérdida de vivienda con peores resultados en salud física y mental, con especial repercusión sobre menores, personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad o dependencia y personas con problemas de salud mental".

Para el Grupo Socialista, "esta realidad exige que el sistema sanitario andaluz incorpore de forma estructurada la detección de las situaciones de inseguridad residencial cuando estas puedan estar afectando a la salud de las personas o comprometiendo la continuidad de sus tratamientos".

La iniciativa concluye que corresponde a los profesionales sanitarios "identificar aquellas situaciones en las que la pérdida del domicilio, la infravivienda, el sinhogarismo o la imposibilidad de mantener unas condiciones residenciales adecuadas constituyan un factor de riesgo para la salud, dejando constancia de esta circunstancia y activando, con el consentimiento de la persona afectada, los mecanismos de coordinación con los servicios sociales y las administraciones competentes".