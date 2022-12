PSOE urge a la Junta a reactivar las obras del Conservatorio Superior de Música paralizadas en Jaén hace seis meses

JAÉN, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, ha pedido al Grupo del PP en el Consistorio que inste a la Junta de Andalucía a reactivar las obras del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, un equipamiento educativo que "cuenta con una gran demanda social" y que se encuentra paralizado oficialmente desde hace más de seis meses en el barrio del Bulevar y "sin noticia alguna sobre su reanudación".

"Pedimos al PP de la capital que trabaje y demuestre que realmente le mueve el interés general de los jiennenses y no otros partidistas, y exigir al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que retome con celeridad la única obra viva que tenía el Gobierno andaluz en la ciudad y que mantiene paralizada sine die", ha subrayado Colomo en un comunicado.

La portavoz socialista ha exigido a la Junta de Andalucía que "con la mayor celeridad y las menos excusas posibles proceda a reanudar los trabajos de este equipamiento que tanto han demandado alumnos, profesores y la ciudadanía en general y que hoy por hoy ha quedado sólo en un armazón de ladrillo sin actividad cuando este curso ya debía acoger la actividad docente en su interior".

También ha hecho referencia a la reunión mantenida el pasado 11 de noviembre entre el alcalde, Julio Millán, y el delegado del Gobierno, Jesús Estrella, cuando se abordó la necesidad de impulsar esta infraestructura "clave" para la capital y el resto de la provincia y de la que depende el futuro de cientos de estudiantes y profesores de la capital que esperaban poder iniciar en este edificio sus estudios con unas obras que tenían un plazo de ejecución de 18 meses y que apenas alcanzan un 30 por ciento de ejecución casi un año y medio después.

Colomo ha señalado que "no es de recibo que la única obra que la Junta tiene en la capital se pare y los dirigentes del PP caigan en el argumento conformista de la situación de los precios y la inflación". Así, ha lamentado que "a Jaén le toque siempre la excusa de que los contratos no salen o no se ejecutan por la inflación, como ha ocurrido en este caso o en las licitaciones de la puesta a punto del tranvía".

"La Junta ha tenido margen para recalcular precios y tener en licitación y en ejecución esas obras como hacen otras administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Jaén, con mucho menor músculo financiero y licitador frente a una Junta de Andalucía que por el momento, parece que está más interesada en mantenerse cruzada de brazos en Jaén de cara a los próximos meses", ha subrayado.

En la misma línea, la portavoz socialista ha mostrado su preocupación porque la Junta aún no haya avanzado en la integración de los restos arqueológicos que albergará este equipamiento. "Se trata de un proyecto necesario por el valor de estos restos, pertenecientes al área de Marroquíes Bajos, y que como proyecto independiente y paralelo que corresponde a otra Consejería, la de Cultura, ya se podía acometer, pero por el momento, seguimos también sin tener noticias de esta otra intervención", ha concluido Colomo.