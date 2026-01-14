PSOE urge a la Junta una solución a las "colas kilométricas" en el enlace de la A-92 con la A-92G, en Santa Fe (Granada)

Atasco en el enlace de la A-92 con la A-92G, en Santa Fe (Granada). - PSOE

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha urgido a la Junta de Andalucía una solución para acabar con las "colas kilométricas" en el enlace de la A-92 con la A-92G, a la altura de Santa Fe y de la salida del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

Junto a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Fe, Patricia Carrasco, al alcalde de Chauchina, Jesús Fernández, y al secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza; Sánchez ha señalado que la "congestión" de tráfico en este punto "pone en peligro a los transeúntes y dificulta la salida del aeropuerto, así como el acceso a Granada capital y a gran parte de los municipios del Área Metropolitana".

"Se trata de un nudo fundamental de la red de carreteras de la provincia de Granada por el que transitan miles de vehículos todos los días, algunos de ellos procedentes de Andalucía occidental y de Portugal hacia la capital, la Costa o Sierra Nevada, sobre todo en un momento como el actual con la estación de esquí hasta arriba", ha expuesto.

Así, ha exigido al presidente de la Junta que "busque una solución y que invierta en la provincia para comprometerse con ella lo mismo que hace con otras provincias como Sevilla o Málaga. Granada también es importante, no solo está para venir a visitarla. La Junta debe cumplir con esta provincia que tantas necesidades tiene en materia de infraestructuras".

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Fe, Patricia Carrasco, ha apuntado que en "días clave, especialmente fines de semana y horas punta, sufrimos casi a diario largas colas kilométricas que suponen un gran engorro para las y los vecinos de Santa Fe y para las y los de todos los municipios limítrofes que pasan por aquí dirección a Granada".

"Es necesario que se tomen medidas y se busquen soluciones por parte de la administración competente, que en este caso es la Junta", ha subrayado Carrasco para incidir en que el Gobierno andaluz debe plantear alternativas para "acabar cuanto antes con esta situación que supone un enorme atropello a numerosas personas que tienen que transitan con sus vehículos por este punto".

El alcalde de Chauchina, Jesús Fernández, ha invitado a Moreno a pasar por este enlace para que "vea el cuello de botella que se forma en el acceso desde el aeropuerto hacia la A-92, que incluso llega a congestionarse hasta el municipio de Cijuela".

"Hablamos de 10 kilómetros más allá del punto en cuestión, donde se generan retenciones que repercuten en los demás pueblos a la hora de ir hacia Granada y a los pueblos adyacentes", ha remarcado Fernández para hacer hincapié en que en algunas ocasiones la salida del aeropuerto es "imposible, dando una penosa imagen a quienes nos visitan".