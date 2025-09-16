PSOE-A urge a Moreno y al Consejo de Gobierno andaluz "una declaración de condena del genocidio de Gaza sin eufemismos"

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha urgido este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al Consejo de Gobierno del PP-A a que suscriba "una declaración de condena del genocidio de Gaza sin paños calientes ni eufemismos".

Así lo ha reclamado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla después de que la comisión de investigación de la ONU que ha examinado los abusos perpetrados en el marco de la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023 haya determinado que las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la Convención contra el Genocidio de 1948; esto es, asesinatos, daños físicos o psicológicos graves, condiciones de vida encaminadas a la destrucción de los palestinos y medidas destinadas a prevenir nuevos nacimientos.

El representante del PSOE-A ha valorado que dicha "comisión de investigación independiente de Naciones Unidas encargada de verificar lo que está ocurriendo en Gaza" por parte del Estado de Israel "ha calificado, como debe ser, de genocidio" lo que se está produciendo.

"Cuando Naciones Unidas hace esa declaración es que ha constatado una serie de acontecimientos perpetrados de manera dolosa, buscando la destrucción inhumana de un colectivo humano, en este caso del pueblo palestino, y tiene sus consecuencias en el terreno penal internacional", según ha puesto de relieve el parlamentario socialista, que ha subrayado que, "a partir de este momento, todo el mundo tiene claro lo que ocurre allí".

En esa línea, ha sostenido que "ya no cabe lugar a la polémica, ni a los paños calientes, ni a los eufemismos, ni a la utilización perversa del lenguaje que victimiza a las víctimas", y en ese punto ha considerado que "a la inmensa mayoría de los andaluces les avergüenza enormemente que Moreno Bonilla, en un ejercicio de cinismo, de hipocresía, no haya calificado lo que está ocurriendo en Gaza como genocidio".

Tras ello, Mario Jiménez ha advertido de que si el presidente de la Junta "no condena el genocidio con toda su crudeza y literalidad, siguiendo lo que ya ha consagrado la doctrina de Naciones Unidas, estará haciendo a su Gobierno cómplice de esa campaña que pretende ocultar, a base de eufemismos y paños calientes, el horror, el asesinato de un pueblo en masa por parte de un Gobierno que no representa, queremos pensar, a la inmensa mayoría del pueblo israelí".

El portavoz socialista ha denunciado que Juanma Moreno, "hasta ahora, ha demostrado ser un presidente cínico e hipócrita que se escandaliza porque se paralice una carrera ciclista, y no por lo que está ocurriendo en Gaza", donde "se está matando a la gente de manera indiscriminada", y "ese cinismo, esa hipocresía y esos paños calientes tienen que terminar", según ha remarcado.

QUE EL GOBIERNO ANDALUZ "ROMPA RELACIONES INSTITUCIONALES" CON ISRAEL

En ese punto, Mario Jiménez ha emplazado a Moreno y al Consejo de Gobierno que preside a que, "mañana" miércoles, "sin falta", en la habitual reunión semanal del Ejecutivo andaluz, se "apruebe una declaración de condena total, sin paños calientes, sin eufemismos, sin adulterar las palabras, en consonancia plena con la resolución que ha aprobado la comisión independiente de las Naciones Unidas, calificando el genocidio de genocidio, dejando de hablar de un conflicto, y que hable con claridad de un asesinato sistemático en masa, que busca una limpieza étnica en un territorio muy claro, y que busca el exterminio de un pueblo".

De igual modo, el representante del PSOE-A ha abogado por que, "igual que el Gobierno de España ha activado una serie de propuestas frente a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza", que el Ejecutivo andaluz "rompa cualquier relación institucional que tenga con el Estado de Israel y respalde plenamente la posición del Gobierno de España, que es la posición de la humanidad frente a lo que allí está ocurriendo, y la posición también de la inmensa mayoría de los españoles", según ha zanjado Mario Jiménez.