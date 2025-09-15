MADRID/SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, hace un "flaco favor" a la causa palestina con su "manoseo" de la misma "con una motivación claramente política y electoral".

En declaraciones a los medios de comunicación en Madrid con motivo de su asistencia a la Junta Directiva nacional del PP, Juanma Moreno ha manifestado que tanto el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, como muchos compañeros y él mismo han dejado claro en numerosas ocasiones que lo que está ocurriendo en Gaza "es completamente inaceptable desde todos los puntos de vista", el "más puramente humano" y el social.

Ha confiado en que desde Naciones Unidas y la propia Unión Europea, que tienen más músculo y más capacidad, se influya de manera determinante para que de una vez por todas cese lo que está ocurriendo en Gaza.

Para Moreno, Israel tiene todo "el derecho del mundo a defenderse" tras el "atentado brutal por parte de un grupo terrorista como Hamas que hizo una matanza de 1.600 personas", pero la reacción "no puede ser infinita y desproporcionada", como estamos viendo a través de imágenes de Gaza que hacen que a "todos, evidentemente, se nos encoja el alma".

No obstante, ha considerado que lo que tampoco se puede hacer es "manosear" la causa palestina, como se está haciendo desde el Gobierno central y el PSOE: "Cuando uno manosea una causa, al final, expulsa a una parte de la población de que apoye esa causa".

Y no puede ser tampoco, según ha añadido, la "polarización" de la sociedad tratando de trasladar que todos los que apoyan la causa palestina "son de izquierda" y el que no la apoya es de derecha.

"Eso no es así y otra vez volvemos a la absoluta polarización a la que nos quieren arrastrar Vox y el sanchismo", ha expresado Juanma Moreno, para quien cuando se "introduce violencia", como ocurrió ayer en Madrid con motivo de la Vuelta Ciclista a España, se le hace un "flaco favor a la causa palestina", y ha criticado la actitud de Sánchez y del delegado del Gobierno central en la comunidad madrileña ante esos hechos.

Respecto a si cree que España debe participar en Eurovisión si Israel también lo hace, Moreno ha indicado que es una decisión que "tiene que tomar Televisión Española" y que tiene que ser "equilibrada y sensata".

Se ha mostrado convencido de que "no hay ningún español de bien que no quiera que, de una vez por todas, pare la situación calamitosa que se está viviendo en los territorios de Gaza".

Ante todo lo que está aconteciendo en España respecto a lo que está ocurriendo en Gaza, Juanma Moreno se ha mostrado seguro de que la mayoría de los españoles "está en la moderación, en la centralidad y en la sensatez", y, evidentemente, "claro que condena y no puede ver cómo aceptable la situación que están pasando los gazatíes". Ha insistido en que hay actuar "desde la sensatez, serenidad y la audacia para parar de una vez por todas esa situación de calamidad que están viviendo insoportablemente los gazatíes".