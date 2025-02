PSOE-A urge a Moreno a "no perpetrar la mayor traición a Andalucía" rechazando la quita de deuda por "estrategia" del PP

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha urgido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a "no perpetrar la mayor traición a Andalucía" que, en su opinión, cometería si persiste en su rechazo a la oferta de "quita de deuda" que el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha planteado a las comunidades autónomas, y que en el caso de Andalucía se cifraría en 18.791 millones de euros.

En rueda de prensa en el Parlamento a unas horas de que se celebre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se abordará esa propuesta de condonación de deuda, María Márquez ha alertado de que, en este asunto, "nos hemos dado cuenta" de que "la defensa de Andalucía" le dura al presidente de la Junta "lo que dura una llamada" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "diciendo que no acepte el dinero que nos merecemos y que nos corresponde a los andaluces".

A dos días del 28 de febrero, fecha en la que se conmemora el Día de Andalucía, la representante socialista ha denunciado que Juanma Moreno "va a perpetrar la mayor traición que se ha cometido en esta tierra por parte de un Gobierno, que es rechazar 18.791 millones de euros única y exclusivamente porque el señor Feijóo se lo manda, porque responde a una estrategia del Partido Popular a nivel nacional" para "seguir confrontando con el presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado.

La 'número dos' del PSOE-A ha subrayado que dicho rechazo a la condonación de la deuda se produce en un contexto de "destrozo" de servicios públicos en Andalucía, con una fotografía "desoladora en el ámbito sanitario", así como con "docentes en la calle, familias de niños con necesidades educativas especiales denunciando el desprecio de los dirigentes de la Junta de Andalucía en el ámbito educativo, la gente joven sin oportunidades, sin la seguridad de tener acceso al derecho a la vivienda, quedándose fuera de plazas en la universidad y en la Formación Profesional pública".

"Con este mapa desolador, el señor Moreno Bonilla se atreve a renunciar a 18.791 millones de euros de la quita de la deuda, 2.000 millones de euros más de los que decía que necesitaba hace un año", ha denunciado María Márquez, que ha remarcado que "Andalucía es la comunidad autónoma que más se beneficia de la quita de la deuda" planteada por el Ministerio de Hacienda.

EL GOBIERNO, "MÁS ANDALUCISTA" QUE LA JUNTA DE MORENO

Ha añadido que el presidente de la Junta "ha mentido a los andaluces" con la idea de que "Andalucía es una tierra agraviada por el Gobierno de España", cuando es "mentira", al igual que el mensaje de que "los catalanes van a recibir más dinero que los andaluces", que iban a recibir "migajas", ha continuado relatando María Márquez, que ha opinado que "el Gobierno de España es más andalucista" que Juanma Moreno, y "las políticas que impulsa la vicepresidenta primera en el Gobierno de España" --y nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero-- "son claramente muchísimo más andalucistas" que las del Ejecutivo del PP-A.

De esta manera, la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha señalado que el "andalucismo de boquilla" del presidente de la Junta "se contrarresta con el compromiso de verdad que ejerce con liderazgo, con una posición pública y con los dineros que necesita Andalucía", la citada María Jesús Montero.

De cara a la reunión del CPFF de esta tarde, la representante del PSOE-A ha instado al presidente de la Junta a que "no castigue a Andalucía porque se lo manda el señor Feijóo" o "porque forma parte de una estrategia" del PP, y ha emplazado a Moreno a explicar a los andaluces "cómo rechaza esta cantidad de dinero" de condonación de deuda que "es más que la que pedía hace un año".

INICIATIVAS DEL PSOE EN AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES

De igual modo, María Márquez ha anunciado que el PSOE de Andalucía, "de la mano del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento, va a presentar mociones en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones en defensa de Andalucía", y "para exigirle" a Juanma Moreno "que rectifique y acepte el dinero que nos merecemos y que nos corresponde a los andaluces, el que el Gobierno de España nos quiere dar a los andaluces", ha aseverado.

Si Moreno no acepta esa condonación, "estamos ante la mayor traición, el mayor castigo del presidente de la Junta de Andalucía a esta tierra", ha insistido en sostener María Márquez, que en ese caso augura que el próximo 28 de febrero "sería el más falso y más incómodo que ha vivido" el también líder del PP-A al frente del Gobierno andaluz, porque "no se puede, con una mano, poner medallas, celebrar el autogobierno y el Día de Andalucía y, por otro lado, rechazar que lleguen 18.791 millones de euros a Andalucía", ha argumentado.

Por eso, desde el PSOE-A han insistido en urgir a Moreno "una rectificación inmediata", y que este miércoles por la tarde la Junta vaya al CPFF "a defender los intereses de Andalucía, no a defender una estrategia pactada, mediocre, de confrontación, inútil y estéril del Partido Popular con este debate".

De igual modo, y a preguntas de los periodistas, la representante socialista ha señalado que en el PSOE-A creen que "no es incompatible" abordar la "quita de la deuda" ofrecida por el Ministerio de Hacienda y, "por otro lado, hablar de ese fondo transitorio" de nivelación que reclama la Junta para comunidades consideradas infrafinanciadas como Andalucía, y "del debate sobre el modelo de financiación".

Al respecto, ha remarcado que Pedro Sánchez ha trasladado a Alberto Núñez Feijóo que los socialistas están "dispuestos a hablar sobre el modelo de financiación y abordar ese debate", pero "en estos momentos no existe esa voluntad por parte del Partido Popular", según ha apostillado María Márquez, que ha sostenido que "en estos momentos la prioridad en el debate es que a las cuatro de la tarde --16,00 horas, cuando está convocada la reunión del CPFF-- Andalucía corre el riesgo de perder 18.791 millones de euros, y no estamos dispuestos a que el señor Moreno Bonilla quiera escurrir el bulto y hablar de otra cosa de la que estamos dispuestos a hablar, pero no hoy", ha zanjado la representante del PSOE-A.