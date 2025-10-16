El PSOE valora los seis millones de fondos EDIL del Gobierno para el desarrollo de Guadix (Granada) y comarca

GUADIX (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada ha valorado los seis millones de euros de fondos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) transferidos por el Gobierno de España a la Diputación Provincial, que esta formación ha enfatizado que redundarán en el "desarrollo y crecimiento sostenible" de Guadix y su comarca, así como de algunos municipios de los Montes Orientales.

La secretaria general del PSOE de Guadix, Belén Porcel, junto a alcaldes y portavoces de la comarca de Guadix y de los Montes Orientales, diputados provinciales y el senador Pepe Entrena, ha señalado que estos recursos supondrán también un "impulso significativo y muy importante para luchar contra la despoblación".

Ante la Azucarera de San Torcuato de Guadix, Porcel, según ha detallado el PSOE en una nota, ha detallado que este territorio recibirá seis millones de la senda Feder al Plan de Actuación Integrado de la Comarca de Guadix que incluye, entre otros asuntos, la recuperación de la citada Azucarera como Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque.

"Una gran noticia que permitirá que Guadix avance gracias al compromiso del Gobierno de España", ha subrayado para añadir que "recuperaremos un icono de nuestra historia industrial, transformándolo en un espacio moderno, abierto a la ciudadanía, que generará empleo y dinamismo económico".

Según ha apuntado la edil socialista, con esta inversión la comarca de Guadix "da un paso firme hacia un modelo de desarrollo sostenible, innovador y arraigado en su patrimonio".

Por su parte, el diputado provincial del PSOE Manuel Martínez ha apuntado que el proyecto que ha recibido esta importante cuantía se basa en un estudio que realizó el anterior gobierno socialista de la Diputación y "favorecerá no solo a los veinticinco municipios donde van a ejecutar este tipo de acciones, sino que también va a beneficiar a toda nuestra comarca".

"Va a ser un punto importante para el desarrollo y la cohesión de todo nuestro territorio", ha remarcado Martínez que ha incidido en que la Diputación "dispondrá de estos fondos europeos conseguidos y transferidos por el Gobierno de España".

Por último, el senador Pepe Entrena ha destacado el trabajo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda para "lograr estos fondos con una apuesta importantísima por Andalucía que en el caso de la provincia de Granada va a permitir una inversión de 99,2 millones de euros en doce grandes proyectos comarcales".

En el caso de Guadix y su entorno, así como en algunos municipios de los Montes Orientales, la inversión repercutirá en dos de los "grandes" proyectos de la zona: el Geoparque, que logró la declaración como Patrimonio de la Humanidad con el anterior gobierno socialista de la Diputación; y las viviendas cueva, "un elemento singular que tiene muchísimas posibilidades de desarrollo social y económico".

"Esta apuesta permitirá también a los municipios de los Montes Orientales integrarse en el gran sendero turístico que recorrerá el Geoparque", ha dicho Entrena para aludir a otras destacadas actuaciones como la recuperación de la Azucarera de Guadix, un espacio de multiaventura aprovechando los badlands de Purullena o la actualización del centro de interpretación del megalitismo de Gorafe.

Además de Guadix, se beneficiarán otros 23 municipios de la comarca como son Alamedilla, Alicún de Ortega, Beas de Guadix, Benalúa, Cogollos de Guadix, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, Huélago, Lugros, Marchal, Morelábor, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Purullena, Valle del Zalabí y Villanueva de las Torres, junto con la Entidad Local Autónoma accitana de Bácor Olivar.