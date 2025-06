El PSOE ve un "fiasco" la política cultural y patrimonial del Ayuntamiento de Córdoba tras dos años de mandato

CÓRDOBA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha considerado un "fiasco" la política cultural y patrimonial de los últimos dos años del PP en el Gobierno local, al que acusa de "no haber sido capaz de diseñar un plan" en esta materia "para todo el mandato, donde se vea hacia dónde se dirige la ciudad culturalmente" y de que "lo único que se realiza es una suma de eventos, muchos de ellos heredados de mandatos pasados".

Para la edil, informa en un comunicado el PSOE, el Partido Popular no cuida las fuerzas culturales de Córdoba. Ni siquiera cuida las propias, como es la Orquesta de Córdoba, según Bernal, que critica que no tiene sede administrativa ni de ensayo y no ve la posibilidad de que tenga un auditorio. O como es el caso del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), al denunciar que sufre una falta de personal patente y con remodelaciones de infraestructuras importantes pendientes.

Otro ejemplo que ha citado es que el Gobierno local del PP no ha sido capaz de impulsar el funcionamiento de los Cines de Verano, "que debían haber seguido con su actividad habitual de las últimas décadas", o que ciertos eventos "hayan perdido calidad", como el Festival de la Guitarra, "que ya no tiene una programación tan relevante ni el reconocimiento que tenía a nivel nacional".

"Y sin duda es un fiasco de Bellido que el pasado año se le regalaran 100.000 euros al evento privado del cantante Luis Miguel y que este año el IMAE haya propuesto regalarle 300.000 euros al festival musical de carácter privado que se celebra en el Arenal", ha proseguido Bernal, que agrega que el Gobierno del PP usa el patrimonio como reclamo turístico, pero no realiza bien el mantenimiento que este necesita.

A modo de ejemplo ha señalado el Alcázar, "que necesita una reforma importante y un mantenimiento urgente, y donde en este momento los estanques están cerrados, la accesibilidad es bastante mediocre, hay que esperar la cola de entrada al sol y la propuesta expositiva es inexistente".

Isabel Bernal ha indicado que el presupuesto dedicado a los museos municipales es escaso, por lo que "hay carencias en infraestructura y en personal", y que muchos de los elementos considerados BIC, Bienes de Interés cultural, "no tienen el adecuado mantenimiento y limpieza, "encontrándose por ejemplo restos de muralla o el Yacimiento de Cercadilla en un estado de abandono deplorable que dan idea del nulo interés que tiene este Gobierno del PP por nuestro patrimonio".