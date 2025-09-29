Ramírez (PP): El PSOE de Granada "no tiene legitimidad para hablar de dependencia tras años de abandono y recortes"

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha respondido a las declaraciones del secretario de Organización de los socialistas en la provincia granadina, José Antonio Carranza, sobre la gestión de las políticas de atención a personas dependientes en Andalucía, aseverando que "fueron los socialistas quienes dejaron un sistema colapsado, con listas de espera interminables, miles de personas expulsadas y sin una red suficiente de plazas y recursos para los dependientes andaluces". De este modo ha mantenido que "el PSOE no tiene legitimidad para hablar de dependencia tras años de abandono y recortes".

"Los socialistas son incapaces de reclamar" a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "que firme con Andalucía el mismo acuerdo que ha firmado con el País Vasco para financiar el 50 por ciento de la dependencia", ha indicado Ramírez en una nota de prensa.

"El PSOE parece haber perdido la memoria", ya que bajo sus gobiernos Andalucía llegó a tener "una espera media de más de tres años y medio" para acceder a una prestación. "Entre 2012 y 2014 expulsaron a 34.000 beneficiarios del sistema, más de 22.000 cuando María Jesús Montero era la responsable directa de dependencia en la Junta", ha añadido.

La portavoz popular ha denunciado públicamente que "el precio/hora de la ayuda a domicilio estuvo congelado durante más de una década, condenando a trabajadoras y ayuntamientos a la precariedad". "Además, los socialistas crearon solo 283 plazas residenciales creando tan solo 283 plazas residenciales en su última legislatura", ha apuntado. Frente a ese "legado de abandono", Ramírez ha destacado el cambio que ha supuesto el Gobierno de Juanma Moreno. "Hoy hay más de 305.000 personas beneficiarias, más de 459.000 prestaciones activas y un presupuesto récord de 2.331 millones de euros en 2025, el doble que en 2018".

Además, ha subrayado "la creación de 7.500 nuevas plazas residenciales desde 2019 y el incremento del 28 por ciento en el precio/hora de ayuda a domicilio, con estabilidad y pago puntual a los ayuntamientos". "Hoy la media de espera está en 565 días y bajando, y Andalucía lidera la teleasistencia con un modelo digital, predictivo y personalizado", ha afirmado.

La portavoz del PP de Granada también ha criticado la "gran contradicción del PSOE", señalando que "piden en la calle lo que su ministra María Jesús Montero niega en Madrid". "Fue ella quien expulsó a más de 22.000 dependientes del sistema, y ahora firma con el País Vasco que el Estado financie el 50 por ciento de la dependencia allí, mientras se niega a dar a Andalucía ese mismo trato", ha criticado.

"Incluso votaron en contra en el Parlamento andaluz de exigir esa cofinanciación justa". Ramírez ha concluido que "para el PSOE un dependiente vasco vale más que un dependiente andaluz, no tienen legitimidad para dar lecciones en dependencia". "Con el PP y Juanma Moreno hay más personas atendidas, más prestaciones, más plazas y más presupuesto que nunca. Con el PSOE solo hubo recortes, abandono y privilegios para otros territorios a costa de los andaluces".