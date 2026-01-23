Reabierta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén, cortada en Villa del Río por anegación y caída de un muro

1045170.1.260.149.20260123140334 Operarios de Adif han tabajado en la reposición de grava en la vía, mientras una excavadora (al fondo) ha retirado los restos del muro colapsado. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este viernes que ya está la "incidencia solucionada" en la vía férrea convencional que conecta las provincias de Córdoba y Jaén y en la que la circulación de trenes estaba cortada desde esta pasada madrugada, como consecuencia de la anegación, por el agua de las últimas lluvias, de la línea Córdoba-Linares-Baeza y por la caída de un muro de contención junto a la estación de Villa del Río (Córdoba),

Así, según ha informado Adif en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, "la circulación tiende a normalizarse de manera gradual" en dicha línea, en la que los operarios del administrador ferroviario han venido trabajando desde primera hora de la mañana, junto a la estación villarrense, en la reposición de grava, arrastrada por el agua de las últimas lluvias, y en la retirada de los restos del muro de contención colapsado junto a la vía férrea convencional.

Por su parte, Renfe había establecido este mismo viernes un servicio alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes de Media y Larga Distancia que discurren entre Córdoba y Jaén, por el citado corte de la circulación ferroviaria, desde las 3,47 horas de este viernes, a la altura de Villa del Río, en concreto en el kilómetro 387,900 de la mencionada línea férrea.

Para ello, puso en marcha un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Córdoba, para los trenes de Media Distancia que circulan en este tramo; también entre Córdoba y Alcolea, en el término municipal de la capital cordobesa, para los servicios de Proximidad, e igualmente entre Córdoba y Andújar y/o Alcázar de San Juan, en las provincias de Jaén y Ciudad Real, respectivamente, para el Alvia Cádiz-Barcelona de las 7,35 horas, mientras que, desde ahora, la circulación de trenes vuelva a "normalizarse de manera gradual".