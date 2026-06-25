Reabre el Museo de Historia de Motril (Granada) tras una renovación integral para mejorar la experiencia del visitante

Reabre el Museo de Historia de Motril tras una renovación integral para mejorar la experiencia del visitante - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El Museo de Historia de Motril ha reabierto sus puertas al público en la localidad costera granadina tras una renovación integral de sus instalaciones con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante.

La alcaldesa, Luisa García Chamorro, acompañada por la teniente de alcalde encargada del área de Urbanismo, María Ángeles Escámez, el concejal de Mantenimiento del Municipio, Gestión de Infraestructuras, Obras Públicas, Proyectos estratégicos y Fondos Europeos, José Balderas, el concejal de Cultura, Miguel Muñoz, y diversos miembros del equipo de Gobierno, han asistido a la reapertura.

El Museo de Historia de Motril es un espacio municipal dedicado a contar con rigor y de forma didáctica y directa los entresijos que han convertido a Motril en la ciudad que es hoy.

Ubicado en la conocida Casa Garcés, este espacio permite conocer la historia de la ciudad desde los primeros pobladores hasta nuestros días, con una perspectiva al futuro y gracias a los diversos sistemas de comunicación e información, basados en el uso de nuevas tecnologías, que cobran protagonismo como medios de llegar al gran público, mientras que objetos y documentos constituyen un apoyo al entendimiento de los hechos narrados.

En este contexto, el Ayuntamiento de Motril ha acometido una serie de mejoras para readaptar el espacio e instalar sistemas modernos y renovados que modifiquen la experiencia del usuario.

Así, se ha instalado un sistema audiovisual nuevo a través de monitores que incluyen sistemas de reproducción con botoneras. Estos permiten la reproducción de vídeos en diferentes idiomas.

Además, se ha renovado toda la iluminación con tecnología LED, mejorando la calidad de los espacios para los visitantes y disminuyendo el consumo energético del edificio.

Por último, se ha puesto en marcha una actuación sobre el sistema de climatización con la instalación de un sistema de telecontrol que mantenga una temperatura óptima en dicho edificio.

Según especifican desde el Consistorio, el coste de estas actuaciones ha sido de más de 68.000 euros de los remanentes municipales.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado la importancia de las actuaciones realizadas en este museo, donde se ha buscado "actualizar todos sus sistemas para ofrecer una experiencia inmersiva y moderna al visitante sobre la importante historia que atesora nuestra ciudad".

"Desde este equipo de Gobierno siempre hemos apostado por una cultura abierta, moderna y atractiva, tanto para el motrileño como para los visitantes, por ello era de vital importancia actuar en el Museo de Historia de Motril para convertirlo en un lugar capaz de acercar nuestro patrimonio y nuestra historia a todos los públicos mediante herramientas y recursos adaptados a los nuevos tiempos", ha subrayado la alcaldesa.

De esta forma, el Museo de Historia de Motril, ubicado en la calle Cardenal Belluga número 14, reabre con un horario durante el verano de martes a sábado de 09,30 a 13,00 horas y los viernes y sábados, además, de 18,00 a 20,00 horas. El acceso al museo será gratuito hasta final de año.