Realizan trabajos de "precisión" para cortar vagones "aplastados" del Alvia tras acceder al tren

1044339.1.260.149.20260120210345 El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios desde la caseta municipal de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado que ya se ha habilitado el acceso con vehículos a los vagones del tren Alvia, tras retirar los del tren Iryo de la vía. Asimismo, ha explicado que se están realizando trabajos de "precisión" para seccionar los vagones del Alvia que están "aplastados" y poder acceder a su interior.

En una atención a medios tras la reunión del Comité de Coordinación de la Emergencia, Sanz ha explicado que, en la mañana de este martes, Adif y Renfe definieron una estrategia con la participación de los equipos operativos, en el que, por un lado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encargaría del tren Iryo, y por otro, los bomberos de Córdoba del tren Alvia.

En este contexto, ha explicado que la estrategia establecía que se buscarían dos grúas para retirar de la vía el tren Iryo, que impedía cualquier acceso a vehículos o la utilización de maquinaria pesada para acercarse al Alvia. "Gracias a estas maniobras, se logró desplazar el tren, abriendo por primera vez una vía expedita que permite incluso el paso de vehículos hacia la zona donde se encuentra el Alvia", ha señalado, indicando que "hasta este momento, el último vagón de cola, que en este caso corresponde a una cabina, estaba volcado e impedía el manejo de la vía".

Tras ello, ha aclarado que las siguientes las acciones planificadas consisten en retirar los vagones que se encuentran en "buen estado" mediante maquinaria, utilizándola tanto para extraerlos de la vía como para transportarlos fuera de la zona de actuación. Por otro lado, mediante una góndola se prevé elevar y sacar los vagones más afectados del tren Iryo. Esta operación, cuyo tiempo de duración aún "no está determinado, ya ha avanzado mucho y permitirá trasladar toda la maquinaria y los vagones del Iryo fuera de la zona cero", ha apostillado.

En este sentido, el consejero ha señalado que esta acción "permitirá que, en caso de ser necesario, se utilice maquinaria pesada, otro tipo de recursos o vehículos para desplazar material, ya que ahora existe una vía abierta que comunica, por primera vez, las dos áreas donde se encuentran los trenes". "La intención es que toda la parte del tren Iryo quede aparcada en una zona que ya no afecte a las tareas de emergencia", ha subrayado.

Por otro lado, ha explicado que Adif, "tras varios intentos de elevar con maquinaria pesada los vagones del Alvia situados en la zona del terraplén, se encontró con que el tamaño de la maquinaria requería un espacio tan amplio que el acceso resultaba imposible". "Por ello, los técnicos de Adif, junto con el resto de especialistas, decidieron cambiar la estrategia".

De este forma, ha detallado que "se optó por un método de máxima precisión que permitiera no solo proteger la investigación y garantizar la seguridad de los intervinientes, sino también descubrir si podría existir un número superior de fallecidos. Este método consiste en utilizar maquinaria de alta precisión para cortar los vagones del Alvia en trozos, facilitando así su retirada".

Según ha explicado Sanz, "este proceso se realiza en fragmentos muy pequeños, de manera muy precisa, utilizando maquinaria especializada. Se emplean pinzas, similares a unas tijeras, que permiten cortar distintas partes de los vagones del Alvia, y una máquina 'pulpo' que extrae el material".

Así, ha señalado que "gracias a la combinación de estas herramientas, se va retirando y cortando el material de forma controlada", indicando que "este método ha permitido, por ejemplo, descubrir ya a la cuarta víctima durante esta tarea de precisión".

Igualmente, el consejero ha detallado que, "en estos momentos, los bomberos de Córdoba están interviniendo en el vagón cafetería, que chocó con el penúltimo vagón, así como en otro vagón que se encuentra casi en posición vertical, el tercero". "Ambos están situados en un terraplén de cuatro metros, donde prácticamente dos de los vagones están aplastados", ha explicado, toda vez que ha señalado que, por esta razón, "se requiere una intervención muy precisa".

Por último, ha advertido que podría producirse "el hallazgo de nuevas víctimas, dado que existen 43 personas desaparecidas según las denuncias presentadas por sus familiares. No obstante, esto no significa que necesariamente vaya a ocurrir, aunque, lamentablemente, el número de víctimas podría aumentar".