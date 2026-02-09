Reapertura progresiva de parques en la ciudad de Jaén con la mejora de las condiciones climatológicas

Operarios retirando un árbol de la vía pública - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de la reapertura progresiva de los parques de la ciudad tras el cierre preventivo decretado por las fuertes rachas de viento registradas durante el paso de las borrascas Kristin, Leonardo y Marta.

El concejal del Centro Especial de Empleo y Medio Ambiente, José María Cano (Jaén Merece Más) ha explicado que estos episodios meteorológicos han afectado especialmente a la capital con intensas rachas de viento que han provocado incidencias por la caída de ramas y árboles, lo que obligó a activar medidas de seguridad y su posterior labores de limpieza en distintos espacios públicos.

Cano ha destacado el trabajo que están desarrollando tanto la Concejalía de Medio Ambiente como el personal del Centro Especial de Empleo para la retirada de restos y la evaluación del estado del arbolado urbano tras el temporal, que en distintos puntos de la ciudad ha arrancado ramas y derribado ejemplares.

El edil ha subrayado que estas actuaciones se están llevando a cabo con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la ciudadanía antes de permitir la reapertura de las zonas afectadas. Una vez realizadas las labores de acondicionamiento y verificación, se va a proceder a la apertura de los parques de Juan Pablo II y Andrés de Vandelvira, ubicados en el Bulevar.

No obstante, los trabajos continuarán en otros espacios verdes donde la situación del arbolado requiere intervenciones adicionales. En este sentido, tanto el parque del Botánico como el del Seminario permanecerán cerrados algunos días más hasta finalizar la retirada de árboles caídos y confirmar que no existe riesgo para la ciudadanía.

El edil ha agradecido y felicitado al personal municipal implicado en estas tareas "por su compromiso con la ciudad y su rápida respuesta ante el temporal, destacando la importancia de su labor para restablecer la normalidad en los espacios públicos lo antes posible".