El rector de la UJA ve un "atropello" el segundo informe negativo de Accua al grado de Ingeniería Biomédica

JAÉN 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha tachado de "atropello" y "despropósito" el segundo informe desfavorable emitido por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) sobre la implantación del nuevo grado de Ingeniería Biomédica, junto a la Universidad de Granada.

"De este modo, se nos cierran todas las puertas para que estos estudios estratégicos puedan impartirse a partir del próximo curso. En lugar de corregir una situación injusta, se profundiza en un auténtico despropósito. Es un atropello", ha indicado el rector en un comunicado.

Ha añadido que la Accua, dependiente de la Consejería de Universidades, "no ha corregido una situación, a todas luces, injusta con nuestra institución, sino que, más bien, la ha agravado" por lo que "se trata, sin duda, una pésima noticia para la UJA y para la provincia de Jaén", además de ocasionar "un daño irreparable en nuestro prestigio, en nuestra reputación y en nuestro futuro".

Para el rector, la decisión de Accua mueve a la Universidad de Jaén a cuestionarse cuáles son los argumentos que se han utilizado para no dar el visto bueno a un plan de estudios "confeccionado por profesionales de primer nivel de las universidades de Granada y Jaén".

"Estamos convencidos de que hemos hecho bien nuestro trabajo, con una memoria de título consistente, que refleja perfectamente nuestras capacidades académicas, docentes e investigadoras para ofertar un título único en Andalucía. Nos tendrán que explicar muy bien los motivos en los que se sustenta esa negativa por parte de la agencia Accua", ha dicho Nicolás Ruiz.

Ha señalado que los dos informes desfavorables de Accua "no están sustentados en un estudio riguroso y exhaustivo de la memoria y del recurso presentados". En este sentido subraya que es "un error garrafal" algunos de los puntos argumentados por la Accua.

"El itinerario dual, que incluye las prácticas y el TFG en empresa, se imparte exclusivamente en la UGR, en 4º curso. No es exigible que la UJA sea parte firmante de los convenios con empresas, ni que tenga que supervisar a los estudiantes en esta modalidad, ya que esa responsabilidad recae íntegramente en la UGR, tal y como se detalla en la memoria de verificación", ha dicho el rector

Ruiz se ha preguntado "por qué se niega la oportunidad de impartir este grado estratégico para el avance de la UJA y el progreso de Jaén" y se permite que "la primera promoción de ingenieros biomédicos de Andalucía salga de una universidad privada y no de universidades públicas con una acreditada y dilatada experiencia en los ámbitos de ingeniería y salud".

"Hoy es un día muy triste, que nos genera gran impotencia y frustración, pero que debe reforzarnos para seguir adelante, al objeto de revertir esta situación tan inexplicable como inaceptable", ha dicho el rector de la UJA.

Ruiz ha defendido que "es necesario revisar, de forma urgente y crítica, la estructura, los procesos y los criterios de decisión de la Agencia ACCUA. "Necesitamos mayor seguridad técnica, académica y jurídica para que situaciones, como la acontecida, no vuelvan a producirse, con todas las indeseables consecuencias posteriores", ha manifestado el rector.

Ante este panorama, ha puesto el acento en que la UJA no va a poder impartir el grado en Ingeniería Biomédica a partir del próximo curso y se tendrá que someter a un nuevo proceso de verificación la memoria del Plan de Estudios, es decir, comenzar desde el principio todo el procedimiento con la Accua, "a la espera de que su nuevo dictamen sea favorable, pero ya con la vista puesta en el curso 2026/27".

Este escenario conduce a que, durante el próximo curso, los estudiantes andaluces sólo podrán cursar estos estudios de Ingeniería Biomédica en una universidad privada, lo que Ruiz ha calificado de "un varapalo para el sistema universitario público andaluz, pero, sobre todo, para la UJA y la provincia de Jaén".

"Los jiennenses volvemos a ver pasar el tren de las oportunidades, sin que haga parada en nuestra tierra. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque nos jugamos mucho", ha manifestado el rector, convencido de que "más tarde o más temprano, lo vamos a conseguir".

Ruiz ha adelantado que volverá a comparecer, a principios de septiembre, para explicar de forma pormenorizada "todos los errores y agravios" del informe por el que se vuelve a rechazar la impartición del grado en Ingeniería Biomédica a partir del curso próximo. En el mismo sentido ha avanzado que, en esas fechas, dará a conocer las "medidas personales e institucionales para defender los intereses de la UJA y de la provincia de Jaén, como vasos comunicantes, ante el atropello al que estamos asistiendo".

El rector se ha referido al "extraordinario apoyo de la sociedad civil jiennense", agradeciéndolo a todas las instituciones, entidades, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones vecinales, plataformas ciudadanas y personas a título individual que han mostrado públicamente que están con la UJA, "sin fisuras y con una firmeza admirable, en sus legítimas y razonadas reivindicaciones".

FINANCIACIÓN

Por último, el rector se ha referido a "una nueva amenaza a la vuelta de la esquina con la infrafinanciación de la UJA y de todo el sistema universitario público andaluz". En este sentido, ha asegurado que preocupa sobremanera las "innumerables dificultades" para satisfacer el acuerdo firmado el 8 de abril en Jaén, en presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que garantiza el cumplimiento del modelo de financiación y de los acuerdos firmados con los sindicatos en beneficio del personal al servicio de las universidades públicas andaluzas.

"Después de confiar en la voluntad política del gobierno andaluz y de numerosas reuniones para avanzar en lo acordado, nos encontramos muy lejos del cumplimiento íntegro de ese necesario y exigible acuerdo", ha dicho el rector.

"No valen más retrasos y dilaciones. Para mantener la confianza en el compromiso del Gobierno andaluz, solo cabe actuar de forma ágil y efectiva para desatascar un problema que, de no resolverse, llevará a la asfixia colectiva de todo el sistema universitario público andaluz, situación que los rectores y las comunidades universitarias no vamos a aceptar en modo alguno", ha afirmado el rector.

Se trata de un asunto de "capital importancia", porque condiciona, no solo el presupuesto del año 2025, sino también la consignación presupuestaria para las universidades públicas de Andalucía en el año 2026, que ya está empezando a elaborarse.

"El acuerdo firmado en Jaén el 8 de abril debe estar completamente cerrado de forma satisfactoria durante el mes de septiembre. De igual modo, el presupuesto asignado a las universidades públicas andaluzas para 2026 debe recoger todas las partidas y cantidades que garanticen el cumplimiento íntegro del modelo de financiación vigente", ha indicado Ruiz.

En caso contrario, la Universidad de Jaén, junto al resto de universidades públicas de Andalucía, adoptarán, según Ruiz, "las medidas que consideremos oportunas para garantizar la prestación del servicio público de educación universitaria con la calidad exigible y para que los derechos de nuestros estudiantes y trabajadores no se vean mermados".