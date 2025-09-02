Recuerdan este martes en silencio a la vecina de Cártama (Málaga) asesinada en Motril (Granada) en un crimen machista

GRANADA/MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias concentraciones van a recordar este martes a la vecina de Cártama (Málaga) cuya muerte con 54 años en Motril (Granada) el pasado 24 de agosto se investiga como asesinato machista según ha sido confirmado este lunes por el Ministerio de Igualdad, unos hechos por los que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre de 54 años que era su expareja.

En Motril, donde sucedieron los hechos, se ha convocado minuto de silencio a las 12,00 horas en la Plaza de España, donde está ubicado el consistorio motrileño, con la asistencia prevista de la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, y miembros de la corporación local, entre otras autoridades.

No es la única institución que promueve para este martes actos en señal de repulsa en tanto el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha informado de la programación de un minuto de silencio a las 10,00 horas en la sede de la Subdelegación del Ejecutivo central en la provincia granadina, en la ciudad de la Alhambra.

En Cártama, el Ayuntamiento ha informado este lunes en un comunicado que convoca minuto de silencio y concentración como muestra de condena y repulsa por este presunto crimen machista "que se ha cobrado la vida de una vecina" del municipio malagueño en la ciudad costera granadina. El acto tendrá lugar a las 12,00 horas de este martes, en la puerta de la Casa Consistorial y en la Tenencia de Alcaldía de Estación de Cártama.

Asimismo, el consistorio de Cártama ha expresado su "más profundo pesar por esta pérdida" y ha trasladado "su apoyo, cariño y solidaridad a la familia y amistades de la víctima".

Según ha informado el Ministerio de Igualdad, este lunes, en un comunicado, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima no tenía hijos menores de edad. Por su parte, fuentes del caso explicaron a Europa Press la semana pasada que tanto el detenido como su expareja figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), del Ministerio del Interior.

Además, explicaron que sobre el investigado pesaban medidas cautelares ordenadas por un juez; en concreto, una orden de alejamiento de su expareja. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó a través de sus redes sociales el pasado miércoles, en un mensaje consultado por Europa Press, de que recababa datos sobre este suceso, cuya investigación ha confirmado como asesinato machista este lunes.

El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10,35 horas del domingo 24 una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, en la zona de El Varadero, donde asistieron a la mujer por una intoxicación etílica, y a la que finalmente trasladaron a un centro hospitalario de Granada, donde falleció.