Andalucía suma siete mujeres muertas por violencia de género este 2025 tras confirmarse el asesinato de Motril (Granada)

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 54 años que fue encontrada muerta el pasado domingo, 24 de agosto, en Motril (Granada). De este modo, en Andalucía, ascienden a siete las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025, siendo la comunidad que más casos registra en este año.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 25 en 2025 y a 1.319 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Asimismo, hay 485 menores de edad huérfanos desde 2013, 98 en Andalucía.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un comunicado. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, tanto el detenido como su expareja figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).

El hombre ha pasado a disposición judicial este miércoles tras ser detenido por su presunta vinculación con el crimen de su expareja, la cual ha fallecido a consecuencia de una intoxicación etílica, según han confirmado este miércoles a Europa Press fuentes de la Policía Nacional y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10,35 horas de la mañana del domingo una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, en la zona de El Varadero de Motril, donde asistieron a la mujer que finalmente falleció, tras ser trasladada a un centro hospitalario de Granada. La investigación por parte del cuerpo de seguridad permanece abierta, y se ha solicitado a la autoridad judicial que se decrete secreto de sumario sobre la misma.

Respecto a ello, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, a trasladado "el más sincero pésame y toda la solidaridad" del Gobierno de España tanto a la familia como al entorno, asegurando que "este nuevo asesinato nos duele como país".

Por ello, Fernández ha recordado que "nadie puede mirar hacia otro lado, porque la violencia machista no es un asunto privado sino una violación de los derechos humanos y una emergencia social que está detrás de cada uno de los casos de violencia que se ejercen contra la mujer y que alcanzan su máxima y trágica expresión con los asesinatos".

Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado en sus redes sociales que están "sobrecogidos por un horror que no cesa en nuestro país", a la vez que ha expresado "todo el afecto de Andalucía a la familia y los seres queridos" de este séptima víctima.

Al respecto, ha asegurad que "la unidad de la sociedad es fundamental para eliminar la violencia machista y el miedo y la indefensión de las víctimas".

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha mostrado "dolor y consternación ante este nuevo caso de violencia machista. Asimismo ha transmitido, en su nombre y en el del Gobierno andaluz, "su repulsa, condolencias y apoyo" a la familia y amistades de la víctima, quien tenía cuatro hijos, todos mayores de edad.

López ha animado al entorno de las víctimas a "pedir ayuda si sospechan que una mujer que conocen puede estar sufriendo algún tipo de maltrato" y ha interpelado "a la unidad" a todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía.

ALMERÍA Y FUENGIROLA, CASOS ANTERIORES

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista de este año en Andalucía, la primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería y con esta última, suman siete tras confirmarse el caso de la localidad granadina de Motril.

El pasado viernes 27 de junio, una mujer de 63 años que fue encontrada muerta tras ser apuñalada con un cuchillo a manos de su marido de 60 años, en su vivienda familiar del barrio de San Luis, en Almería capital. Tras los hechos, el presunto autor del crimen fue ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) tras despeñarse con su vehículo.

Asimismo, el jueves, 19 de junio, se dio el caso de una mujer de 43 años que fue encontrada muerta a golpes en una vivienda de Fuengirola (Málaga), junto al de su pareja, que presuntamente se habría suicidado, según detallaba la Policía Nacional. Aunque, según detalla el Ministerio, podrían estar en "fase de ruptura".

También, el pasado sábado, 7 de junio, se confimaba como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 50 años que fue encontrada muerta en Marbella (Málaga). Se halló el cadáver de esta persona con signos de violencia.

Asimismo, el pasado 24 de abril, una mujer de 55 años fue encontrada muerta en su domicilio de Cartaya (Huelva). Se constató que el cuerpo hallado había sufrido una muerte violenta a martillazos.

La víctima, formaba parte del sistema Viogen, aunque no por la pareja con la que convivía actualmente, si no por una anterior.

Tras ello, a última hora del lunes, 12 de mayo, se halló el cadáver de un varón fallecido en avanzado estado de descomposición que podría corresponder al presunto autor del crimen machista registrado en la localidad.

Así, el 3 de marzo una mujer de 78 años fue presuntamente asesinada por su cónyuge en Martos (Jaén). Los hechos se conocieron cuando un hombre de 80 años de nacionalidad británica llamó a los servicios de emergencias.

Los efectivos de este servicio acudieron al domicilio de la mencionada localidad jiennense y trasladaron a la mujer de 78 años al hospital, donde finalmente murió horas después de su ingreso este mismo día.

Además, el 9 de febrero una mujer de 48 años era asesinada presuntamente por su pareja en Benalmádena (Málaga), siendo la primera mujer asesinada por violencia género en Andalucía en este 2025.

La víctima tenía tres hijos menores de edad, por lo que los menores huérfanos por violencia de género ascendieron a tres en 2025. Asimismo, fuentes del Ministerio confirmaron que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Asimismo, se detuvo al sospechoso ese mismo día en la localidad malagueña donde ocurrieron los hechos. Según informaron fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, la detención se llevó a acabo después de que el hombre provocara un incendio en la vivienda.

Según los datos del último informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, correspondiente al mes de abril, a 30 de abril se contabilizaban en la comunidad 26.493 casos activos de violencia machista, a los que, si se suman los 170.069 casos inactivados desde 2007, fecha en la que comenzaron a centralizarse los datos, se elevan a 198.031.

En cuanto al año anterior, el balance de crímenes machistas elevaba a diez la cifra de víctimas mortales en Andalucía durante 2024, seis menos que en 2023. En el 70% de los casos existía una convivencia de la pareja en el momento del asesinato y no había denuncias previas en nueve de los diez homicidios.