El recuerdo de Carlos Cano protagoniza un especial de Canal Sur este sábado en el 25º aniversario de su muerte

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión emite este sábado a partir de las 21,30 horas, inmediatamente después de los informativos, el especial '25 años sin Carlos Cano. La voz del sur', que recordará al cantautor granadino en una noche llena de momentos emotivos y un gran despliegue musical en directo, con, entre otros, Miguel Poveda, Pastora Soler, Estrella Morente, India Martínez y Pasión Vega.

Este homenaje recorrerá la geografía andaluza con lugares como el Palacio de Carlos V y los jardines de la Alhambra, el barrio del Albaicín en Granada, las calles de Cádiz o las maravillosas costas de Ayamonte, en la provincia de Huelva, según ha informado la RTVA en una nota de prensa.

A modo de homenaje, cada artista participará con versiones exclusivas de temas clásicos de Carlos Cano como 'María la portuguesa', 'Ay Maricruz', 'Habaneras de Cádiz', o 'Verde, blanca y verde', canciones conocidas por los andaluces y que esta noche serán interpretadas por artistas como Pastora Soler, Arcángel, Manuel Lombo, Jesús Bienvenido, Clara Montes, Solea Morente, Juan Valderrama, Jesús Méndez, María Villalón, Argentina, Chico Pérez y el Coro de Julio Pardo, al que se unirá el gaditano David Palomar.

Otra de las actuaciones estelares de esta gala especial será la de Estrella Morente quien, desde el barrio del Albaicín en Granada. Para llevar a cabo este viaje sonoro por la vida de uno de los personajes más importantes de la cultura reciente andaluza, Manu Sánchez conducirá el evento junto a Pasión Vega, que se estrena como presentadora y quien también regalará a los espectadores varias actuaciones.

Además, se escucharán estrenos musicales de primer nivel como la nueva canción de Pablo Cano y Miguel Poveda, 'Algo especial'. Este dueto está compuesto a partir de una carta que el cantautor granadino de cuya muerte se han cumplido 25 años dejó escrita a su hijo y que este leyó años más tarde.

Durante la emisión se recorrerá así la vida del cantautor, prestando especial atención a aspectos de su vida como su compromiso con la identidad andaluza, su amor por Cádiz o cómo volvió a poner de moda la copla, un género que en ese momento estaba visto como algo del pasado pero que Carlos Cano supo "revalorizar e incluso utilizar como forma de lucha por los ideales andalucistas", han indicado desde la RTVA.