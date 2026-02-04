Refuerzo de medios en Huétor Tájar (Granada), zona "crítica" tras el desborde del río Genil por la borrasca

El presidente de la Diputación de Granada visita Huétor Tájar ante los efectos de la borrasca Leonardo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, se ha desplazado al municipio de Huétor Tájar, una de las zonas "más crítica de la provincia" en estos momentos al estar el río Genil "totalmente desbordado" generando con ello inundaciones en viviendas y carreteras.

Los Bomberos de Loja y del Parque de Alhama de Granada están atendiendo las numerosas incidencias. En las últimas horas se han reforzado los efectivos y va para allá uno de los vehículos usados en las inundaciones de la Dana, que tiene capacidad para sacar 18.000 litros por minuto.

También se ha activado la unidad de rescate acuático del consorcio y elementos de flotabilidad para poder desplazar a las personas si fuera necesario, medios que permanecerán en la zona hasta que la situación quede controlada.

El presidente de la Diputación ha señalado a los periodistas que esta es "la zona más crítica de la provincia", donde confluyen tanto el río Genil, que está totalmente desbordado al venir en carga ya con otros como el río Monachil y el río Dílar, y coincidir con el arroyo Milano y los ríos que vienen de Montefrío y Algarinejo.

"La verdad que hay que sacar pecho también del buen trabajo que están haciendo todos los efectivos y todo el personal que trabaja en emergencias, tanto la Diputación como los ayuntamientos, Policía Local, Guardia Civil. Nosotros tenemos desplegado aquí el refuerzo de los bomberos de la Diputación Provincial, apoyando al Parque de Bomberos de Loja (...) no puedo más que agradecer el trabajo que están haciendo los bomberos de la provincia y todo el personal de emergencia", ha expresado.