Registran tres seísmos de magnitud 2,2 y 2,5 en Otívar, Cacín (Granada), y Alcalá de los Gazules (Cádiz) esta madrugada

Imagen del terremoto registrado en Otívar (Granada). - IGN

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado tres terremotos de magnitudes que oscilan entre los 2,2 y 2,5 en las localidades granadinas de Otívar y Cacín y en el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules en la madrugada de este domingo, 28 de diciembre.

Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del IGN, los seísmos de Otívar y Cacín se han producido a las 02,32 horas y a las 02,54 horas y se han localizado a 40 y 18 kilómetros de profundidad, respectivamente.

Asimismo, el tercer terremoto correspondiente a Alcalá de los Gazules ha ocurrido a las 01,31 de la madrugada a 28 kilómetros de profundidad de esta localidad gaditana, según el primer cálculo provisional ofrecido por el organismo.