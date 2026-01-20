Regresan las lluvias a Andalucía con alerta amarilla este miércoles en Cádiz y por oleaje en Almería, Granada y Málaga

Archivo - Detalle de la ciudad de Cádiz. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras un inicio de semana con cielos despejados, este miércoles regresan las lluvias a Andalucía con alerta amarilla por precipitaciones en Cádiz, además de avisos por oleaje en la costa mediterránea andaluza y de vientos en Almería.

Según la página web de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, los avisos de lluvias afectarán a las comarcas de Grazalema y Estrecho desde las 15,00 horas hasta el término del día con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

También se ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en la costa granadina y la Axarquía de Málaga hasta las 06,59 de este miércoles, con vientos del oeste y noroeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

Además, estos avisos se extenderán al levante almeriense, poniente y Almería capital, y se volverán a activar en la costa granadina y la Axarquía de Málaga desde las 16,00 horas de este miércoles hasta el término de la jornada con vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de tres metros.

Finalmente, en la comarca de poniente y Almería capital se activarán avisos amarillos desde las 18,00 horas hasta el final del día con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora y vientos de componente oeste.