Renfe lanza un nuevo sistema de información al viajero de proximidad de Córdoba con avisos personalizados

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha puesto este lunes en marcha "un innovador sistema de suscripción" que permite a los viajeros de los Servicios de Proximidad de Córdoba recibir "información personalizada sobre el estado de circulación de sus trenes directamente en su teléfono móvil, a través de mensajes de WhatsApp".

Según ha informado Renfe en una nota, con este nuevo servicio, "Renfe da un paso más en su compromiso con la atención al viajero y los canales de comunicación, ofreciendo con un nuevo canal que ofrece información de manera inmediata, cómoda y gratuita, para conocer el estado de circulación de los trenes que más les interesan en función del tramo horario".

El funcionamiento de este sistema de avisos por WhatsApp "es sencillo e intuitivo". A través de la web de Renfe, el viajero puede suscribirse introduciendo y verificando su número de teléfono. Una vez registrado, podrá elegir los servicios sobre los que desea recibir información, así como la franja horaria o días de la semana que prefiera.

El usuario podrá además activar o desactivar las notificaciones en cualquier momento y gestionar sus suscripciones de manera autónoma con este nuevo servicio, que no tiene coste para el usuario y que se suma a los canales informativos ya existentes, reforzando el sistema de comunicación directa de Renfe con sus viajeros.

Con esta iniciativa, Renfe consolida su "apuesta por la digitalización y la mejora de la experiencia del viajero, ofreciendo una comunicación más cercana, directa y adaptada a las necesidades de cada usuario".