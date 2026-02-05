Renfe mantiene la suspensión de trenes por la lluvia excepto el Cercanías C1 de Málaga y el AVE Madrid-Córdoba

Trenes en la Estación de Sevilla-Santa Justa durante el plan alternativo de transporte por la suspensión de la línea Madrid-Andalucía. A 23 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe mantiene cancelados los trenes de Andalucía como consecuencia del fuerte temporal que azota la comunidad desde hace días. Sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE Madrid-Córdoba. Según la última actualización remitida por la empresa, están suprimidos los servicios de Media Distancia entre Algeciras-Antequera, sin alternativa de transporte por carretera; los primeros servicios entre Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla; el Media Distancia entre Córdoba-Jaén, con servicio alternativo de transporte por carretera; y la Media Distancia Huelva-Jabugo.

En el caso de la Media Distancia, tampoco está operativa la línea Granada-Almería; Jaén-Madrid y los trenes de proximidad de Córdoba entre Rabanales y Córdoba J.A. por la suspensión de la actividad lectiva en la Universidad de Córdoba (UCO). En los Avant, Renfe ha cancelado todos los primeros trenes de la mañana; y en el caso de la Alta Velocidad y Larga Distancia, no está operativo el intercity Almería-Madrid; el Alvia Almería-Granada-Madrid; el Alvia Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera; ni el Alvia Cádiz-Madrid (en el trayecto Cádiz-Córdoba) y el Cádiz-Barcelona (en el trayecto Cádiz-Linares).

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billetes sin coste y está informando a los viajeros a través de sus canales oficiales. Igualmente, se está llevando a cabo un "monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica para restablecer el servicio en cuanto sea posible".