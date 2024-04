Repullo destaca que el PP "seguirá trabajando por los andaluces" mientras que "Sánchez antepone sus intereses"

CÓRDOBA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha destacado este sábado que el PP "seguirá trabajando por los andaluces" mientras que Pedro Sánchez "antepone sus intereses poniéndose en el centro de todo en un ejercicio de personalismo sin precedentes" y "que no se sabe si lo que pretende es provocar un enfrentamiento social". Así, ha llamado la atención sobre la "incertidumbre institucional y política sin precedentes" en la que España lleva sumida desde hace más de 60 horas por "la parálisis" del presidente del Gobierno.

Un presidente que, a su juicio, "ha perdido la credibilidad" y está incurriendo en una "irresponsabilidad institucional de un tamaño que no se conoce en ningún país del mundo" porque "ha dado la espalda a los ciudadanos y se ha puesto en el centro de todo, cuando un presidente del Gobierno lo que tiene que hacer es colocar en el centro a los ciudadanos y a sus problemas".

En este sentido, Repullo ha señalado que "merece la pena trabajar cada día por Andalucía y por todos los ciudadanos, como hace el PP de Andalucía frente a una oposición destructiva que no aporta absolutamente nada salvo la defensa de su líder Pedro Sánchez". "Lo que necesita este país es un presidente que ponga por delante a los españoles y que piense en el beneficio de toda la sociedad, sin personalismos", ha añadido, "no se puede estar enfrentando a la sociedad desde un punto de vista partidista con un objetivo que no se sabe bien cual es".

Así, lo ha expresado durante una comparecencia a los medios antes de participar en la convención 'Comprometidos con Córdoba', organizada por la dirección provincial del PP cordobés, recogido en una nota. En este contexto, ha lamentado que "los andaluces están pagando demasiado caro desde hace cinco años la irresponsabilidad institucional de Sánchez" porque "no contesta a las peticiones del presidente de la Junta para poner fin a la lista de agravios del PSOE con Andalucía, una lista que cada día es más larga y margina más a los andaluces".

Al hilo de lo anterior, Repullo ha recordado que "cada año se pierde 1.500 millones por el injusto sistema de financiación autonómica que tenemos". En concreto, ha destacado que "14.000 millones ha dejado de recibir Andalucía del Estado desde 2009, pero ni Sánchez ni Montero están dispuestos a subsanar esta deuda".

También ha hecho hincapié en que "se sufre cada día las consecuencias de un sistema ferroviario insuficiente". "Cinco de las ocho provincias no tienen red de Cercanías" ha advertido al tiempo que ha subrayado que "hay decenas de infraestructuras pendientes". Sin embargo, "en vez de aportar soluciones, lo que hace el Gobierno de Sánchez es seguir marginando a Andalucía en la planificación ferroviaria para los próximos años, destinando a esta comunidad sólo tres de los 47 proyectos previstos", ha criticado.

Asimismo, ha insistido en "la insuficiente red eléctrica que frena el desarrollo industrial, económico y social de muchas zonas de la comunidad". "Los andaluces tienen la mitad de red eléctrica que la media nacional, a pesar de ser la comunidad más extensa y más poblada del país", ha señalado. "Precisamente el Norte de Córdoba es la comarca peor conectada y todo el mundo sabe que sin conexión a la red eléctrica no hay industria, ni empleo, ni futuro", ha apostillado.

Igualmente, ha apuntado que "Sánchez tampoco da respuesta a la principal preocupación de los andaluces, que es el empleo, incluso castiga a Andalucía siendo la comunidad que menos fondos recibe por desempleado en políticas activas de empleo". En concreto, "un andaluz recibe 602 euros frente a los 2.083 de Baleares, un agravio en toda regla", ha afirmado.

En este contexto, ha incidido que estos "agravios" también tienen su reflejo en la provincia de Córdoba con "infraestructuras pendientes tan estratégicas como la terminación de la Ronda Oeste, que permitiría convertir a Córdoba en un nudo logístico de peso nacional". Pero, "el mayor ejemplo de la dejadez y del desprecio del Gobierno de Sánchez con Andalucía se ha visto durante el último año en la zona norte de Córdoba, donde el PSOE andaluz, tras casi 40 años gobernando, dejó sin agua potable a más de 80.000 vecinos y lo hizo por pura estrategia electoral", ha resaltado.

No obstante, Repullo ha expresado su "enorme satisfacción por poder decir que un año después de estar sufriendo la falta de el agua, actualmente todos esos vecinos ven solucionado el problema" y "eso ha sido gracias al empeño y el trabajo conjunto de los gobiernos populares de la Junta y de la Diputación", ha destacado.

De esta forma, el secretario general del PP de Andalucía ha remarcado que "a diferencia de lo que se está viviendo en el Gobierno de España, el Gobierno de Juanma Moreno funciona y no para porque tiene a los andaluces en el centro de todas sus decisiones".

"ANDALUCÍA ES LÍDER EN CREACIÓN DE EMPLEO EN ESPAÑA"

En el marco de esta celebración, Repullo ha expresado que "actualmente Andalucía es líder en creación de empleo en España y así lo demuestran los datos de la Encuesta de población activa (EPA) del pasado viernes", según los cuales Andalucía cuenta con la cifra de parados "más baja" en un primer trimestre desde 2008.

Al hilo de lo anterior, ha indicado que "se ha rebajado más de tres puntos la tasa de paro desde 2019, y Córdoba es la provincia con la tasa más baja de paro". Además, ha recalcado que "se ha reducido ocho puntos el desempleo juvenil y en este último trimestre, 16.700 jóvenes han encontrado un empleo en Andalucía".

Así, Repullo ha puesto en valor "actualmente Andalucía es un referente internacional por sus logros, cuando antes lo era por sus problemas". Y desde su punto de vista esto "es fruto del esfuerzo común de los andaluces por mejorar su tierra, de un Gobierno que los escucha, que antepone el interés de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés personal o partidista, de un Gobierno que dialoga permanentemente con todos y que busca el consenso con todos para ofrecer las soluciones más eficaces a los problemas de todos".

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha manifestado que "el PP ganó en Córdoba las últimas elecciones autonómicas, municipales, generales y somos el partido con mayor número de alcaldías en la provincia". Todo ello, "implica una gran responsabilidad a la hora de gestionar pues los cordobeses confían en el PP para solucionar sus problemas", ha indicado.

De igual forma, ha verbalizado que "se está trabajando en proyectos que el PSOE tenía olvidados en un cajón". Por ello, "el PP está trabajando por Córdoba como nunca se hizo antes", ha remarcado al tiempo que ha concluido haciendo un llamamiento a los afiliados y simpatizantes del PP de Córdoba para que "defiendan orgullosos los logros conseguidos en el ámbito autonómico, provincial y local".