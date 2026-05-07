Repullo (PP-A) destaca el modelo andaluz de "estabilidad, industria y creación de empleo impulsado por Juanma Moreno"

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz en las elecciones del 17M, Antonio Repullo, en la visita a Muebles Grupo Seys con un encuentro con empresarios. - PP

LUCENA (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz en las elecciones del 17M, Antonio Repullo, ha destacado este jueves en Lucena "el modelo de estabilidad, crecimiento y transformación que vive Andalucía de la mano del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno".

Repullo, junto a Miriam Ortiz, miembro de la candidatura cordobesa, y el alcalde lucentino, Aurelio Fernández, ha visitado las instalaciones de Muebles Grupo Seys en una jornada de trabajo en la que también ha mantenido un encuentro con empresarios de la localidad cordobesa.

El candidato ha puesto de relieve el papel de Lucena como "uno de los grandes referentes industriales de la provincia y de Andalucía", resaltando "el esfuerzo de empresarios, emprendedores y trabajadores que siguen generando empleo, desarrollo económico y oportunidades para miles de familias".

"Lucena representa el talento, la valentía y la capacidad emprendedora de Andalucía", ha aseverado, para remarcar que "aquí se refleja cómo la industria y la estabilidad política son capaces de transformar una tierra y mejorar la vida de las personas".

En este sentido, ha recordado la reciente visita de Juanma Moreno a la inauguración de la nueva factoría industrial de Keyter en el municipio, asegurando que "ese tipo de proyectos escenifican el progreso y la confianza que Andalucía transmite hoy a quienes quieren invertir y crear empleo".

El dirigente popular ha defendido que "Andalucía vive actualmente una etapa de estabilidad institucional y seguridad que ha permitido impulsar el crecimiento económico, la bajada de impuestos, la mejora de los servicios públicos y el apoyo a autónomos, empresas y familias".

Asimismo, ha advertido de que "otros partidos quieren romper esa estabilidad", en referencia a las políticas impulsadas por el gobierno de Sánchez y a los acuerdos alcanzados con los independentistas catalanes, asegurando que "una financiación singular para Cataluña afectaría directamente a Andalucía y rompería la igualdad entre todos los españoles".

"Lo que se negocia con los independentistas nunca puede ser bueno para Andalucía", ha indicado, para pedir "el apoyo mayoritario al PP y a Juanma Moreno, porque es el único proyecto que garantiza seguir transformando Andalucía desde la estabilidad y la moderación".

"LA REINDUSTRIALIZACIÓN, GRAN RETO DE FUTURO"

Durante su intervención, Repullo también ha puesto el foco en "la reindustrialización de Andalucía como uno de los grandes retos de futuro". En este ámbito, ha reclamado al Gobierno central "una mayor planificación eléctrica para la comunidad autónoma y para la provincia", a la vez que ha criticado "la ausencia de nuevas infraestructuras estratégicas de alta capacidad energética en Andalucía".

Además, ha anunciado "la apuesta del Gobierno andaluz por destinar el 2% del PIB autonómico a I+D+i para seguir fortaleciendo el tejido industrial andaluz y favorecer la incorporación de nuevas empresas y emprendedores".

"La industria es uno de los grandes motores de creación de empleo de calidad en Andalucía", ha valorado, para ensalzar que "ya se han generado 65.000 puestos de trabajo vinculados al sector industrial y municipios como Lucena son el mejor ejemplo de esa fortaleza y esa capacidad de crecimiento".