Requena (PP) acusa al PSOE de "abandonar" a los agricultores jiennenses

JAÉN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular de Jaén, Juan Diego Requena ha lamentado que "ningún diputado socialista jiennense haya defendido la provincia de Jaén ni a nuestra agricultura". "El PSOE pide en el Congreso poner en marcha el sistema de información de flotación agraria sin resolver primero los muchos problemas existentes antes de poder digitalizar el campo", ha apostillado.

Requena ha recalcado a través de un comunicado que los socialistas "parece que no se han leído la disposición final octava del Real Decreto 1054/2022, por el que se regula el sistema de información de exportaciones agrícolas, donde dice que el sistema entrará en vigor el 1 de julio de 2023". "Nos preguntamos si es que el PSOE no tienen más iniciativas que la de pedir al Gobierno que haga lo que está regulado por ley", ha añadido.

Además, ha señalado que "solo hay dos razones por las que hacer esto, bien porque el grupo parlamentario socialista no sabe lo que hace el gobierno, o bien porque no se fía de lo que hace el gobierno", y las dos razones son preocupantes, aunque es cierto que el gobierno no es de fiar y que no cumple lo que el Parlamento acuerda".

Para el dirigente popular, las comisiones "deberían de servir para algo más y que el PSOE las utilizara para pedir aquello que realmente es útil para el campo jiennense, como la bonificación del 35 % al pienso por la subida de los costes de producción, o la bonificación del 15 % de los plásticos, o la revisión de los criterios de reparto de ayuda al Estado de los fertilizantes, para no dejar a miles de agricultores y decenas de miles de hectáreas fuera".

También ha señalado que el PSOE "tendría que velar por algo que es "mucho más preocupante e importante: asegurar la renta de los agricultores a niveles no inferiores a lo percibido en la PAC anterior".

ASÍ, ha recordado que el secretario de Estado de Agricultura dijo que Andalucía "no iba a perder ni un céntimo en la nueva PAC pero es falso, como todo lo que dice el PSOE".

Para el PP de Jaén esto es "lo verdaderamente importante porque se trata de nuestro medio de vida, de nuestro PIB principal", aunque Requena ha aseverado que "también compartimos la necesidad de la digitalización de la agricultura" pero es "vergonzoso" que el PSOE, "no solo desconociera que el sistema de información entra en vigor el 1 de julio, sino que no saben las dificultades que atraviesan los agricultores como la falta de conexión a Internet de los municipios rurales o el hecho de que haya agricultores que no se hayan conectado nunca a la red".