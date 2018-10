Requena (PP) asegura que el acuerdo de integración se está cumpliendo y defiende lo "ejemplar" de las primarias en Jaén

Publicado 13/07/2018 14:22:24 CET

JAÉN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha asegurado que el acuerdo de integración alcanzado en febrero de este año con el sector crítico de esta formación "se ha cumplido y se está cumpliendo", al tiempo que ha defendido por "ejemplar" el proceso de primarias llevado a cabo en la provincia y que terminó dando la victoria a María Dolores de Cospedal.

Es la respuesta que el presidente del PP de Jaén ha dado al comunicado emitido por el sector crítico bajo el nombre de Jaén Adelante y en el que anunciaban que pedirían una reunión urgente con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, para trasladarle su preocupación por los incumplimientos del acuerdo de integración que se suponía que pondría fin al enfrentamiento y la división en el seno del PP jiennense.

"No se quién respalda ese comunicado, ni quién está detrás, ni cuánta gente", ha dicho Requena a preguntas de los periodistas. Ha apuntado que "hay un acuerdo de integración donde un porcentaje muy alto del partido está trabajando por el partido, está haciendo sus cosas en cada uno de los sus pueblos, de las comarcas, de la capital y están trabajando bien". En esta línea ha respaldado también la labor que se está haciendo desde el PP tanto en la oposición como en la Diputación, así como en los municipios en los que está gobernando el PP".

Para Requena, el contenido del comunicado de Jaén Adelante, no conlleva más que "críticas subjetivas" e información "a la que no le he hecho excesivo caso". Ha recordado que el PP se encuentra en el momento de "forjar el partido de los próximos 15 años" por lo que "todas nuestras atenciones están puestas en el PP nacional y eso es lo realmente importante".

"No voy a entrar a valorar las opiniones que vierte alguien llamándose crítico, que ni siquiera deja el nombre, cuando se está trabajando muy bien", ha dicho Requena. El presidente de los populares jiennenses ha defendido su neutralidad en el proceso congresual porque "creo en la libertad, en la decisión de cada uno y en que haya gente que quiera hacer campaña", algo que dista de aquellos que "repartieron votos en la puerta de San Clamente".

En opinión de Requena, "han sido un proceso congresual ejemplar, limpio, democrático", en el que las personas inscritas han votado , "con absoluta libertad" por lo que "a quien no le gusten ni los resultados, ni la forma de proceder, tiene un problema con la democracia y no con este partido".

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP-A, Toni Martín, se ha limitado a decir que "ahora lo que toca es trabajar y estar pendiente para que el resultado de ese congreso, que van a ser los cimientos del PP durante los próximos 15 años, sea un resultado lo más beneficioso para el PP", sin querer valorar el descontento del sector crítico del PP de Jaén.

El enfrentamiento en el seno del PP de Jaén se hizo patente tras la celebración en mayo de 2017 del congreso provincial en el que salió elegido Juan Diego Requena como presidente de los populares jiennenses, frente al derrotado alcalde de Porcuna, Miguel Moreno. En este caso, Moreno fue el candidato elegido por los militantes en la primera vuelta, aunque en la segunda, fueron los compromisarios los que dieron la victoria a Juan Diego Requena.

El acuerdo de integración no impidió que cinco alcaldes del PP, los de Porcuna, Albanchez de Mágina, Cárcheles, Aldeaquemada y Castellar, abandonaran la formación, así como numerosos concejales y militantes. También el PP en la Diputación perdería dos de sus diputados que pasaron a ser no adscritos.