'Requetecuenta Digital' de Unicaja flexibiliza sus condiciones y ofrece a nuevos clientes hasta 900 euros el primer año

Archivo - Unicaja mantiene el objetivo de incrementar su rentabilidad, aun con el entorno de tipos bajos - UNICAJA - Archivo

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado la 'Requetecuenta Digital', su cuenta online remunerada dirigida a nuevos clientes (particulares y profesionales), con el objetivo de "reforzar su estrategia de captación en todo el territorio nacional". Gracias a la compatibilidad con otras promociones vigentes, esta cuenta permite obtener hasta 900 euros brutos durante el primer año.

Según ha informado Unicaja en una nota, la 'Requetecuenta Digital' ofrece una rentabilidad de hasta el 1,25% TAE durante los primeros 12 meses aplicada sobre un saldo medio máximo de 20.000 euros (hasta 250 euros brutos). Su contratación debe realizarse a través de los canales digitales de la entidad.

Entre las principales novedades, destaca la eliminación del requisito de domiciliación de nómina, pensión o cuota de autónomos para beneficiarse de la rentabilidad ofrecida. Además, Unicaja ha ampliado el incentivo máximo asociado a la domiciliación de los recibos más habituales (agua, luz, gas, teléfono o Internet). De esta forma, se mantiene la devolución del 1% del importe total domiciliado contemplado en la anterior promoción, pero ahora se eleva el límite anual, pasando de 100 a 200 euros brutos.

Adicionalmente, se pueden sumar hasta 450 euros brutos procedentes de la actual campaña de domiciliación de nómina, pensión o cuota de autónomo. Esta última promoción también está disponible en oficinas para nuevos clientes o para aquellos que, siéndolo, no hayan tenido esa domiciliación en los últimos 12 meses.

Esta cuenta online mantiene, además, la exención de las comisiones de mantenimiento y administración, así como de transferencias SEPA realizadas a través de la banca digital o de cajero, ingresos de cheques nacionales en euros, por avisos mediante SMS o las asociadas a la tarjeta de débito vinculada.

En este sentido, la 'Requetecuenta Digital' forma parte de la estrategia de Unicaja para atraer nuevos clientes a través de una oferta que combina "rentabilidad, sencillez y digitalización". Esta política se enmarca en su modelo de banca centrada en las personas, orientado a "facilitar soluciones financieras para el día a día".

MODELO DE BANCA CERCANA Y DIGITAL

Unicaja continúa avanzando en su proceso de innovación y refuerza su apuesta por atraer clientes con un perfil cada vez más digital, en línea con iniciativas recientes como la Tarjeta Uni, dirigida al segmento joven. Asimismo, incorpora nuevas capacidades digitales que optimizan la experiencia del cliente, dotando a su app de mayor "funcionalidad, seguridad y facilidad de uso".

Es el caso de Unicaja Key, un sistema de autenticación reforzada que simplifica la autorización de operaciones. Este impulso digital convive con la atención presencial que presta Unicaja a través de su red de oficinas y se enmarca en su Plan Estratégico 2025-2027, que sitúa la banca digital como un canal clave de relación con los clientes, especialmente para la operativa y la contratación de productos.