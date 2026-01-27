Rescatada una mujer tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Moclín (Granada)

Rescate de vehículo volcado en Moclín (Granada) - GUARDIA CIVIL

MOCLÍN (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil rescató este pasado lunes a una mujer que quedó atrapada en el interior de su vehículo tras sufrir una salida de vía y volcar en el término municipal de Moclín (Granada).

El suceso tuvo lugar sobre las 9,30 horas, cuando una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada localizó un turismo volcado en uno de los márgenes de la carretera GR-3408, en una ladera con riesgo de deslizamiento.

Al aproximarse al lugar, los agentes comprobaron que la conductora, de 29 años, se encontraba en el interior del vehículo y no podía abandonar el habitáculo por sus propios medios.

Para evitar un posible desplazamiento del turismo, los guardias civiles, con la colaboración de la Policía Local de Moclín y la ayuda de varios ciudadanos que se pasaban por la zona, aseguraron el vehículo mediante cuerdas ancladas al vehículo oficial.

Una vez estabilizado, procedieron a extraer a la conductora a través de la ventanilla delantera izquierda. Tras el rescate, la mujer fue trasladada a una zona segura y atendida por los servicios sanitarios desplazados al lugar del accidente.