Rescatada en Santisteban del Puerto (Jaén) una persona arrastrada en su coche por la crecida de un arroyo

Imagen del vehículo arrastrado por el arroyo en Santisteban del Puerto - GUARDIA CIVIL

SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha rescatado a una persona que ha quedado atrapada después de que su vehículo fuera arrastrado por la fuerte crecida del arroyo de Las Villas, en el término municipal de Santisteban del Puerto (Jaén).

El suceso ha tenido lugar sobre las 9,00 horas, cuando esta persona intentó cruzar el arroyo con su vehículo, siendo arrastrado, debido al elevado caudal de agua. El turismo fue desplazado por la corriente, quedando encallado a unos 70 metros aguas abajo.

La Guardia Civil localizó a la víctima agarrada a la vegetación, tras haber logrado salir por la ventanilla delantera. Los agentes accedieron hasta donde se encontraba esta persona con ayuda de cuerdas.

Desde la Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución y evitar cruzar cauces de ríos y arroyos cuando presentan un caudal elevado, especialmente en episodios de lluvias intensas.