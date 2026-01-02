Rescatado con hipotermia en Córdoba un octogenario que pasó la noche atrapado en una arqueta tras un accidente

Lugar donde la Guardia Civil ha rescatado en Villaviciosa de Córdoba a un varón de unos 80 años de edad tras sufrir un accidente de tráfico y posteriormente una difícil caída. - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha rescatado en Villaviciosa de Córdoba a un varón de unos 80 años de edad, de origen británico, tras sufrir un accidente de tráfico y posteriormente una difícil caída, quedando atrapado en una arqueta de paso de agua y con riesgo serio para su vida.

Según ha informado la Benemérita en una nota, los agentes se desplazaron al domicilio de la mujer del varón al alertar ella de su desaparición, después de que abandonó su domicilio la tarde anterior en su vehículo particular y no había vuelto al mismo, pasando la noche en paradero desconocido.

Con los datos obtenidos de la entrevista, así como con la descripción tanto del vehículo como del desaparecido, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda, incluyendo el apoyo de las patrullas cercanas, entrevistas con vecinos, lugares y establecimientos frecuentados por el desaparecido, además de inspeccionar las posibles rutas e itinerarios por las que pudo desplazarse.

Fruto del dispositivo, el Instituto Armado logró la localización del vehículo en la que fue visto por última vez el desaparecido, que se encontró accidentado en el camino 'El Algarrobillo', término municipal de Villaviciosa de Córdoba, por lo que se intensificó aún más la búsqueda debido al nuevo hallazgo.

Así, los agentes localizaron al desaparecido a unos dos kilómetros del lugar del accidente, junto a una arqueta de paso de agua de la carretera A-3075, atrapado por una piedra que le impedía el movimiento y/o pedir ayuda, en estado seminconsciente y presentando un fuerte cuadro de hipotermia al haber pasado la noche mojado, con bajas temperaturas y a la intemperie, además de con heridas y magulladuras leves en las extremidades.

La víctima, presumiblemente, se desorientó debido al accidente de tráfico y, tratando de volver a su domicilio, sufrió una aparatosa caída quedando atrapado en la arqueta. Los agentes de la Guardia Civil liberaron con seguridad al hombre, siendo rápidamente evacuado por los mismos al centro médico de Villaviciosa de Córdoba, donde recibió asistencia sanitaria urgente y lo estabilizaron debido a su grave estado para, posteriormente, ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Reina Sofía para una atención más profunda.

