La Residencia Universitaria Pública Provincial de Granada llevará el nombre de Luis Portero

Gala de entrega de los Honores y Distinciones 2025 de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

BAZA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha anunciado que la primera Residencia Universitaria Pública Provincial llevará el nombre de Luis Portero, en homenaje al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) asesinado por ETA en el año 2000 en la capital granadina, y nombrado este miércoles Hijo Adoptivo de la Provincia a título póstumo.

Rodríguez ha hecho este anuncio en Baza, donde la Diputación de Granada ha celebrado este miércoles en el Teatro Dengra la gala de entrega de los Honores y Distinciones 2025, los máximos reconocimientos institucionales de la provincia.

En su intervención ha dedicado unas palabras especiales a la figura de Portero, de quien ha destacado que "fue un fiscal íntegro, un defensor incansable de la justicia, de la dignidad humana y de los valores democráticos", quien "pagó con su vida su compromiso con la libertad y con nuestro Estado de Derecho".

En este contexto ha afirmado que, frente a quienes "de manera lamentable blanquean a ETA desde algunas tribunas", la Diputación de Granada "ni olvida ni perdona", y seguirá velando para que la memoria de Portero "permanezca siempre muy presente".

En esta edición, también ha sido distinguida como Hija Predilecta la atleta olímpica María Pérez, natural de Orce, por su extraordinaria trayectoria internacional en la marcha atlética. Además, han recibido la Medalla de Oro de la Provincia el dibujante Jorge Jiménez Moreno, el HLA Hospital Universitario Inmaculada, el extenista Manuel Orantes, el Equipo Multidisciplinar de Identificación de Exhumaciones de la Universidad de Granada (UGR), Cervezas Alhambra y el periodista Fernando Díaz de la Guardia. El galardón Granada Coronada ha recaído en los montañistas Pepe Saldaña Rodríguez y Fernando J. Fernández-Vivancos.

Durante su intervención, Rodríguez ha subrayado que la institución provincial afronta "un momento histórico en la recuperación y puesta en valor del patrimonio", recordando adquisiciones recientes como la Casa Dengra, en Baza, el Castillo de La Calahorra y el inminente cierre de la compra del Banco de España, en la capital granadina, inversiones que "no solo preservan la identidad de Granada, sino que generan oportunidades, desarrollo y nuevas posibilidades para nuestros pueblos".

Además, el presidente también ha hecho un llamamiento a la unidad institucional y social, señalando que "Granada solo avanza cuando lo hacemos juntos, cuando entendemos que lo importante son las personas y cuando ponemos a los granadinos en el centro de todas las decisiones". En este sentido, ha reivindicado proyectos estratégicos como la Senda del Litoral o la reactivación del Vivero de Empresas Bueno Crespo, iniciativas que ha calificado como "motores de empleo, desarrollo y oportunidades" dentro de la hoja de ruta de su mandato.

Por último, Rodríguez ha trasladado a los galardonados el reconocimiento de toda la provincia. "Sois una radiografía de lo mejor de Granada. Representáis talento, esfuerzo, valores y el orgullo de una tierra que crece gracias a vuestro trabajo. Hoy Granada gana un Hijo Adoptivo, gana embajadores, gana referentes. Nuestro agradecimiento es humilde en forma de medallas, pero es inmenso en el corazón de todos los granadinos".

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Portero, según la información facilitada en nota de prensa por la Diputación de Granada este miércoles, ingresó en la carrera fiscal en 1967 y fue el primer fiscal jefe del TSJA.

Su carrera estuvo marcada por su rectitud, su fe en la ley y su defensa de los derechos de las víctimas, y su asesinato conmovió a toda España simbolizando la dignidad frente al terror. A través de la Fundación Luis Portero y la Asociación Dignidad y Justicia, su familia ha mantenido vivo su legado en favor de la memoria, la donación de órganos y los cuidados paliativos.

Por su parte, a María Pérez se la considera una de las grandes figuras del atletismo mundial y un referente de esfuerzo y constancia. Inició su carrera a los once años bajo la dirección de su entrenador, el accitano Jacinto Garzón, con quien ha trabajado desde entonces. Ha sido campeona de España en múltiples ocasiones y posee varios récords nacionales y mundiales, entre ellos el de 35 kilómetros marcha (2:37:15). En 2024 se consagró en los Juegos Olímpicos de París, logrando el oro en el relevo mixto y la plata en los 20 kilómetros, y fue abanderada de España en su clausura. En 2025 ha sumado dos nuevos títulos mundiales en Tokio.

MEDALLAS DE ORO

Es Medalla de Oro a la Cultura y el Arte el dibujante granadino Jorge Jiménez, quien ha conquistado el panorama internacional del cómic trabajando para DC Comics con personajes como Batman, cuya serie en 2025 se ha convertido en el cómic más vendido del año con medio millón de ejemplares.

HLA Hospital Universitario Inmaculada es Medalla de Oro a la Investigación, Ciencia y Salud en el año de su 50º aniversario. Desde su apertura en 1975, se ha consolidado como un centro de referencia en Andalucía por su modelo asistencial basado en la excelencia, la innovación y la atención humana, han detallado desde la Diputación de Granada.

Con más de 8,5 millones de consultas externas, 3,4 millones de urgencias atendidas y más de 600.000 intervenciones quirúrgicas, su aportación al bienestar de los granadinos es "incuestionable", han agregado desde la institución provincial.

Manuel Orantes, Medalla de Oro al Deporte es extenista y celebra este año el 50º aniversario de su histórica victoria en el US Open de 1975. Comenzó a jugar a los ocho años bajo la tutela de Pedro Mora, su mentor y entrenador más influyente.

El Equipo Multidisciplinar de Identificación de Exhumaciones de la UGR, Medalla de Oro a los Valores Humanos, Solidaridad y Concordia, cuenta con un equipo interdisciplinar de arqueología forense integrado por arqueólogos, antropólogos, sociólogos e historiadores, coordinado por el profesor Francisco Carrión Méndez, del Departamento de Prehistoria y Arqueología.

Su labor, entre la que destaca la que desarrolla en el Barranco de Víznar, se centra en la localización, recuperación y documentación de restos humanos y evidencias en contextos legales y científicos, combinando investigación, rigor técnico y compromiso social.

Fundada en 1925, Cervezas Alhambra, que ha recibido la Medalla de Oro a la Economía y la Empresa, cumple su centenario como una de las grandes referencias de la industria cervecera española. Con más de 130 trabajadores y una firme apuesta por la calidad, la innovación y la sostenibilidad, la compañía ha mantenido viva su esencia granadina, siendo un símbolo del orgullo local y un motor económico para la provincia. Está integrada en el grupo Mahou-San Miguel desde 2006.

Medalla de Oro a la Proyección de la Provincia, el periodista Fernando Díaz de la Guardia ha desarrollado una destacada carrera profesional en medios autonómicos y nacionales, siendo uno de los rostros más queridos de la televisión andaluza. Su trayectoria, marcada por la cercanía y la profesionalidad, ha contribuido a "dar visibilidad a la realidad social y humana de Granada". Tras superar en 2024 un grave problema de salud, ha iniciado el proyecto de charlas motivacionales 'Imbatibles'.

GRANADA CORONADA

Los montañistas Pepe Saldaña, funcionario de la Diputación, y Fernando J. Fernández-Vivancos han llevado el nombre de Granada en su ascenso a seis montañas de más de 8.000 metros, entre ellas el Dhaulagiri, y han completado el proyecto de las Siete Cumbres. Reconocidos como deportistas de alto nivel por la Junta, su carrera es también demostración de amor por la provincia, valores todos que encarnan el espíritu de La Granada Coronada que han recibido este miércoles en Baza.