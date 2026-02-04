Resurja avisa de cambios en la recogida de residuos urbanos en la provincia de Jaén por las condiciones meteorológicas

Archivo - Un vehículo de Resurja en la planta de tratamiento Jaén Sierra Sur. - RESURJA - Archivo

JAÉN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Resurja, empresa mixta formada por la Diputación de Jaén, y Urbaser, encargada de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, ha avisado de "modificaciones en la prestación de sus servicios" por las condiciones meteorológicas.

En este sentido, ha aludido a la "previsión de alerta naranja en toda la provincia de Jaén" para la jornada de este jueves. Un nivel que, de acuerdo con los protocolos establecidos, supone evitar la realización de trabajos en exteriores, según ha informado en una nota.

"Por este motivo, se adelanta la recogida de basura a la tarde de hoy, que se efectuará a partir de las 18,00 horas, únicamente en aquellas zonas de la provincia donde no está activada la alerta naranja (todas las comarcas excepto la Sierra de Cazorla y la Sierra de Segura)", ha explicado.

Igualmente, se suspende la recogida selectiva durante este jueves, así como la recogida de voluminosos y puntos limpios móviles en los municipios en los que estuviera previsto para esa jornada.

"Resurja continúa monitorizando de forma permanente la evolución de la borrasca y adaptará los servicios en función del desarrollo del temporal", ha señalado la empresa. Además, irá facilitando información a través de las actualizaciones oficiales en redes sociales (Jaén Provincia Infinita).