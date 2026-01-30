Retrasos de media hora en trenes entre Sevilla y Cádiz por peligro de caída de un poste a causa del temporal

Archivo - Imagen de archivo de un tren Media Distancia. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios trenes de media distancia y cercanías entre Sevilla y Cádiz se han visto afectados por el peligro de caída de un poste perteneciente a Endesa sobre la vía a causa del temporal. El aviso tuvo lugar sobre las 21,20 horas del pasado jueves, cuando se procedió a cortar la circulación entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan. La incidencia se ha solucionado a las 06,55 de este viernes, dando por reestablecido el servicio entre las estaciones afectadas.

En concreto, según han informado fuentes de Renfe y Adif a Europa Press, se tuvo que cortar la circulación porque "un poste eléctrico de Endesa estaba a punto de caer a las vías", por lo que tras cortar la tensión para evitar la corriente eléctrica, se procedió a detener los trenes e impedir su paso por la zona "para evitar que cayese sobre un tren".

Renfe facilitó un servicio alternativo por carretera entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan tras permanecer interrumpida la circulación desde las 21,21 horas, tal y como ha trasladado la empresa ferroviaria.

En concreto, los trenes que se han visto afectados han sido dos Media Distancia Sevilla-Cádiz --con horario previsto de salida de las 20,50 horas y las 22,10 horas--, uno en el sentido contrario, Cádiz-Sevilla, a las 20,40 horas, y un Cercanías Sevilla-Lebrija que tenía prevista su salida a las 05,08 y ha finalizado su recorrido en Las Cabezas de San Juan.

Según ha señalado, Renfe ha mantenido informados a los clientes a través de los canales de comunicación y atención al cliente. Tal y como ha puntualizado Adif, la incidencia se ha visto solventada a las 06,55 horas reestableciendo la circulación por las vías. Además, ha añadido que al tratarse de una línea con doble vía, los trenes pudieron detenerse sin causar mayor perjuicio.