Queda abierta la vía Huelva-Zafra tras resolver la incidencia por desprendimiento

Línea Huelva-Zafra.

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La línea Huelva-Zafra ya está abierta al tráfico ferroviario después de que técnicos de Adif hayan resuelto la incidencia causada por un desprendimiento de tierra entre Jabugo y Valdelamusa (Huelva) que provocó la interrupción de la circulación.

Así lo ha confirmado Adif a Europa Press, que han explicado que desde las 13,10 horas la vía ya está saneada y abierta de nuevo a la circulación ferroviaria.

A la 6,50 horas de este jueves, la circulación ferroviaria se vio interrumpida por un desprendimiento de tierra en el punto kilométrico 103/500, entre Jabugo y Valdelamusa.

No obstante, desde Renfe confirmaban que ningún tren de pasajeros se ha visto afectado por la incidencia, ya el primer tren de la mañana pasó antes de la incidencia y el próximo tenía previsto salir por la tarde.