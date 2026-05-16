El Rey Felipe VI recibe este lunes al alcalde de Córdoba como miembro del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Archivo - Los Reyes Felipe VI y Letizia, saludan al alcalde de Córdoba, José María Bellido (i) a su llegada al Centro Cívico Poniente Sur. A 20 de enero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José Maria Bellido, acudirá este próximo lunes, 18 de mayo, a una audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de El Pardo (Madrid) con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Mundial.

Como ha informado en su agenda pública la Casa Real, se ha convocado al encuentro a los miembros de la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (Gcphe), encargada de impulsar políticas para la conservación patrimonial y el fomento de un turismo de calidad para estos municipios, según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Hasta la fecha, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ha reconocido en nuestro país el valor incomparable de 15 ciudades. Son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

Todas ellas han tejido una red de colaboración e intercambio de experiencias para afrontar retos comunes como la puesta en valor de los cascos históricos de la ciudades o la capacidad de captar visitantes sin menoscabar por ello la habitabilidad de las ciudades. Un proyecto común al que Córdoba se sumó en 1996, tres años después de la fundación del Grupo.

La Casa Real ha programado el encuentro a las 10,30 horas de este 18 de mayo; y en el mismo se han previsto las intervenciones tanto del Rey como del presidente del GCPHE y alcalde de Segovia, José Mazarías. Además, se espera que los representantes de las distintas ciudades puedan mantener un breve coloquio con el Jefe del Estado.

El alcalde de Córdoba ha reivindicado esta convocatoria como un "exquisito signo de implicación y lealtad por parte de Felipe VI con las ciudades que, a través de nuestro patrimonio, contamos la historia de este país y hacemos de embajadoras del mismo en el exterior". Por ello, Bellido ha destacado la "oportunidad que representa el encuentro para recibir un inequívoco respaldo institucional de la más alta autoridad de nuestro país".

El también vicepresidente de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial ha recordado que "Su Majestad ejerce la más alta representación del país a nivel internacional, así que estoy convencido de que la reunión servirá también para alinear todavía más el trabajo de las 15 ciudades como parte de la 'Marca España' en el exterior con la inmensa labor que realiza Felipe VI fuera de nuestras fronteras".

Bellido se ha mostrado igualmente convencido de que la reunión servirá para definir nuevas líneas estratégicas de actuación para el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.