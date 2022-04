Reyes (PSOE) sobre la Universidad de Jaén (UJA): "Estaremos vigilantes porque Moreno no es de fiar"

JAÉN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha señalado que la sociedad jiennense ha sido "la gran triunfadora" al ser capaz de "ganarle el pulso" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y "obligarle a retirar un recorte que habría sido letal" para la Universidad de Jaén (UJA), aunque ha advertido habrá que seguir "vigilantes".

"Gracias a toda esa gente, se logró arrancar a Moreno la paralización de ese modelo financiación perjudicial para la UJA", ha dicho Reyes en una rueda de prensa que la que ha incidido que habrá que estar "vigilante" para que este principio de acuerdo "no haya sido una artimaña para apagar el fuego en Jaén" ante la cercanía de las elecciones.

"Moreno Bonilla no es de fiar. Ya ha engañado muchas veces a la provincia, como cuando prometió varios planes especiales que no ha cumplido. No nos fiamos de él", ha dicho Reyes.

En rueda de prensa, Reyes ha manifestado su reconocimiento hacia la actitud "respetuosa, orgullosa y luchadora" de la sociedad de la provincia de Jaén en defensa de su Universidad y ha reiterado que "gracias a su lucha y a su presión se ha logrado paralizar un modelo de financiación que es perjudicial para la UJA".

El responsable socialista ha señalado que hace un mes la Junta planteaba un sistema que suponía "un recorte de casi ocho millones de euros para la Universidad de Jaén, lo que ponía en riesgo su viabilidad y hacía inviable la puesta en marcha de Medicina".

En ese momento, el rector compareció para mostrar su rechazo frontal y dimitir como presidente del consejo de rectores andaluces, declarando que estaba "muy preocupado", que se le generaba "un problema estructural gravísimo", que era un modelo que provocaba "enormes desequilibrios" y que "para que unas universidades ganaran, otras tenían que perder".

A partir de ahí, se produjo "una catarata de apoyos" y se constituyó una plataforma ciudadana representada por catedráticos, comunidad universitaria y personalidades relevantes de la sociedad civil, hasta sumar más de 600 miembros. "Durante un mes, todos han luchado unidos por la UJA, han reivindicado un futuro para la UJA y han reclamado respeto para la UJA", ha dicho.

Ha añadido que todas estas personas "no se merecían la falta de respeto del PP, cuyos dirigentes se han molestado mucho porque la gente haya salido a defender a su tierra y a su Universidad del ataque de la Junta de Andalucía" y "si esto hubiera dependido del PP, la Universidad de Jaén habría entrado en proceso de liquidación".

El líder socialista ha indicado que "se ha dado un paso importante" para evitarlo, pero "no definitivo", por lo que el PSOE va a estar "expectante y vigilante" para que se cumpla. "El PSOE de Jaén va a seguir donde tiene que estar: velando por los intereses generales de la provincia y defendiendo a su Universidad pública en el Parlamento, en las instituciones o en la calle de la mano de la sociedad jiennense, le pese a quien le pese", ha apuntado Reyes.

En este sentido, Reyes ha reiterado que no se fía de Juanma Moreno "ni lo más mínimo", ya que se han visto sus intenciones en estos 3 años y especialmente en este último mes, donde "ha habido un ataque claro hacia la Universidad de Jaén al presentar un modelo que deterioraba el sistema universitario público".

Además, ha planteado que no sabe "si la Junta va a seguir financiando la bonificación de las tasas universitarias" y ha añadido que "está favoreciendo sin disimulo la implantación de universidades privadas en Andalucía".

A su juicio, esto último es "muy revelador", puesto que está autorizando universidades privadas "con informes en contra y con el rechazo de las universidades y de los rectores", por lo que "aquí hay una estrategia clara para deteriorar lo público y abrir las puertas de par en par a lo privado".