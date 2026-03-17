Los reyes recorren a pie y saludando los 160 metros que separan el Ayuntamiento de Jaén del Salón Mudéjar

Los monarcas saludan a las personas congregadas en la plaza de Santa María - FRANCIS J. OLMO/EUROPA PRESS

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los reyes han recorrido a pie los 160 metros que separan el Ayuntamiento de Jaén del Salón Mudéjar. Durante todo el trayecto, los monarcas han saludado a las personas que se habían acercado desde primera hora de la mañana en la plaza de Santa María para darles la bienvenida en su visita a Jaén.

Al grito de Felipe y Letizia, los monarcas han apretado manos, se han hechos multitud de fotos, han firmado autógrafos y han conversado con algunas de las personas, mientras de fondo se han escuchado múltiples 'Viva el rey' y 'Viva la reina'.

Ha habido también momentos de gran cercanía cuando la reina ha cogido en brazos a un bebé o cuando se han acercado a saludar a algunas personas mayores de la residencia de ancianos situada junto al Ayuntamiento y que han querido vivir el momento.

Ya en el patio del Salón Mudéjar, los monarcas han saludado a la comisión organizadora del 1.200 aniversario de la capitalidad para seguidamente visitar la exposición montada con motivo de esta efeméride. El catedrático de Historia Medieval de la UJA y futuro cronista de Jaén, Juan Carlos Castillo, ha sido el encargado de explicar la exposición a los monarcas.

La última parada de la visita real a la ciudad de Jaén será a los Baños Árabes, que el pasado año cumplieron el 40 aniversario del Premio Europa Nostra por su rehabilitación y recuperación. Se trata de unos baños del siglo XI, únicos en Occidente por su tamaño y por su excelente estado de conservación, que están situados bajo el Palacio de Villardompardo.