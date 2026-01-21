La RFAF guardará un minuto de silencio en los partidos de sus competiciones que se disputen en Andalucía

La RFAF se solidariza con los afectados en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). - RFAF

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) se ha solidarizado con los afectados en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Para ello, han acordado guardar un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones que se disputen en Andalucía la próxima jornada, comenzando por los encuentros de vuelta de la fase previa del Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales infantil y cadete de fútbol, que se celebrarán este miércoles por la tarde.

De igual modo, según ha detallado la RFAF en un comunicado, los árbitros andaluces que dirijan partidos el próximo fin de semana en Andalucía, "portarán brazaletes negros en señal de duelo".

De esta manera, la RFAF y el fútbol andaluz han mostrado su solidaridad y cariño con los heridos y afectados. Al mismo tiempo, ha manifestado su profundo dolor y más sentido pésame por los fallecidos, "poniéndose a disposición de sus familiares".