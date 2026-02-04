El río Cabra provoca incidencias a su paso por Monturque y mantiene en alerta a Cabra (Córdoba)

Desbordamiento del río Cabra a su paso por Huertas Bajas. - AYUNTAMIENTO DE CABRA

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles el corte de la carretera C-336 a su paso por Montuque (Córdoba), concretamente en el pk 0+150, por el desbordamiento río Cabra, cuyo caudal también mantiene en alerta a la localidad cordobesa de Cabra, todo ello como consecuencia de las lluvias provocadas por la borrasca Leonardo.

En este contexto, el Ayuntamiento egabrense ha señalado en una nota que se está prestando "mucha atención al desbordamiento del río Cabra en Huertas Bajas, a su paso por la zona de Cortijo Grande, y en el cruce con Vado del Moro", donde el caudal "podría desbordar sobre el puente". Asimismo, desde el Consistorio han avisado de que "se encuentra activo el corte de la carretera CO-6213 (Los Llanos-Cabra)" por "desprendimientos en la calzada".

En lo que se refiere a las carreteras autonómicas, además de la incidencia en la C-336, cabe destacar que la A-4154 ha sido cortada al tráfico a su paso por la localidad de Priego de Córdoba debido al desprendimiento de un talud de tierra que ha ocupado toda la calzada. El corte de esta carretera autonómica va desde el pk 54+300 al 40+000, mientras que el movimiento de tierras se ha producido, aproximadamente, en el pk 45+000.

Igualmente, en la A-305, entre el pk 39+800 y el pk 40+000, se ha registrado un corte parcial por un salto de agua del arroyo Salado, que ocupa más de la mitad de la calzada y que ya estaba señalizado. En este contexto, se ha establecido un paso alternativo por carril derecho. Esta incidencia se localiza en el termino municipal de Baena, cerca de a Valenzuela.