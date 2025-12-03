Rocío Díaz afea al PSOE el "ruido político" en torno al gerente del Consorcio de Transportes de Granada

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, este pasado martes en el Pleno del Parlamento - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha defendido este miércoles en el Parlamento de Andalucía la gestión de César Díaz al frente del Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada ante lo que ha calificado de "ruido político" del PSOE en torno a su figura.

El que fuera edil de Protección Ciudadana en la capital granadina con el PP figura, según ha indicado el parlamentario socialista Gerardo Sánchez, en el informe de la UDEF incluido en el macroproceso con 43 investigados por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna en la Policía Local.

En el Pleno del Parlamento de este miércoles, la titular andaluza de Fomento ha reseñado que Díaz "ni siquiera está investigado" en el caso, y ha emplazado al PSOE a "pedir perdón" por "la realidad de la corrupción" que le "ha explotado a la cara a nivel nacional".

Díaz ha preguntado a los dirigentes socialistas "cómo no se sonrojan cada vez que hablan de corrupción" y ha incidido en que la gestión del Consorcio Metropolitano de Granada "se rige por los principios de transparencia" y de "legalidad", estando "toda la información relativa a su funcionamiento" en el portal de la transparencia.

Ha acusado en este contexto al PSOE de "desviar la atención con cortinas de humo" sobre esta gestión y ha afeado a sus dirigentes que "de ética" no "están demostrando absolutamente nada". "Ustedes cuestionan nuestra gestión, pero el gerente del Consorcio de Transportes de Granada ni siquiera está investigado", ha añadido la consejera.

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha indicado por su parte que "los casos de corrupción de Moreno Bonilla en Andalucía se acumulan" aludiendo al caso 'Mascarillas' o a supuestas "irregularidades en la contratación de servicios sanitarios", entre otros, a los que ha sumado la investigación por los amaños en las oposiciones de la Policía Local de Granada.

El que fuera edil de Protección Ciudadana con el PP en el anterior mandato municipal, César Díaz, "está ahora guardado, reservado, protegido en este puesto" DEL Consorcio Metropolitano, según Sánchez, quien ha emplazado a la consejera a decir si "piensa hacer algo" o "va a dejarlo en su responsabilidad" y convertirse "también" en "cómplice".