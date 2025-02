Rocío Hernández admite "lentitud" para resolver la Oferta de Empleo Público del SAS: "Son procedimientos muy costosos"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha admitido este martes "lentitud" en la resolución de la Oferta de Empleo Público (OPE) para el año 2024 del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aunque ha recordado que "son procedimientos muy costosos y en los que hay que baremar muchísimos méritos", y ha puesto de relieve en que "no es lo mismo resolver una OPE en Andalucía que en otras regiones como Murcia o La Rioja".

En la Comisión de Salud en el Parlamento, Hernández se ha referido así a la acumulación de esta convocatoria, con 13.486 plazas --de las que 12.568 plazas son para el turno de acceso libre y 918 para promoción interna--, con las ya publicadas en el decreto de 2022, con 4.629 plazas, y la de 2023, con 3.838 plazas. En total, 21.953 plazas, cuyas bases han sido publicadas en enero, ha recordado la consejera, para un calendario de exámenes que comienza en el próximo 26 de abril hasta el 18 de octubre.

Hernández ha destacado también las "progresivas estabilizaciones" realizadas por el Gobierno andaluz en los últimos seis años, y ha incidido así en que, "aunque no podemos actuar sobre la motivación de cada profesional, intentamos mejorar las condiciones de trabajo". "Cada uno necesita una cierta seguridad y estabilidad, seguridad en su vida para desarrollar ese proyecto vital que pueda tener y que nosotros apoyamos y respetamos", ha abundado.

La titular de Salud y Consumo ha enmarcado estas ofertas también en el objetivo impuesto para alcanzar el 94% de profesionales titulares de sus plazas a finales de 2026. "Un reto altamente ambicioso, sin duda, para el que estamos plenamente volcados", ha incidido Rocío Hernández.

Por su parte, Rafael Segovia (Vox) ha saludado la oferta pública de empleo, aunque ha aludido a la acumulación de la presenta oferta con la de años anterior. Pese a señalar que esta OPE ha sido acordada en mesa de negociación, ha indicado a Hernández que los sindicatos "piensan que son pocas plazas para cubrir todas las vacantes que existen en el SAS".

El parlamentario no se ha manifestado en "si son pocas o muchas", ya que "no existe una relación de puestos de trabajo en los centros de salud ni en el hospital". "¿Cómo calculan las vacantes que hay? Y si lo tienen, porque para calcular las vacantes supongo que habrán pensado en las plazas que hacen falta, nos gustaría saber por qué no lo dan a conocer. Creo que todo lo que vaya a favor de la transparencia es bueno", ha trasladado.

Para que los profesionales se presenten a las plazas "hay que hacerlas atractivas", ha añadido Segovia, marco en el que ha señalado que "no sabemos si tienen intención de igualar el complemento FRP de los especialistas de familia con sus homólogos de hospitales, si piensan garantizar complemento de productividad a todos los profesionales sin que sufran recorte como ha ocurrido este año, o si van a incrementar el complemento y los incentivos por trabajar en puestos de difícil cobertura".

En su caso, la parlamentaria del PSOE-A María Ángeles Prieto ha evidenciado que la oferta de empleo público y los procesos de estabilización que hay en marcha "no suponen un aumento de plantilla". "Es muy importante esta estabilización, pero no es un aumento de personal", ha indicado, aunque ha reconocido que "las ofertas de empleo público son una excelente noticia porque la estabilización de las plantillas refuerza la sanidad pública".

Prieto ha sostenido que esta OPE "no es mérito de la Junta", ya que "están obligados por las directivas europeas y nacionales y, además, reciben fondos para hacerlo". En este contexto, ha censurado que "a pesar de tener el mayor presupuesto de la historia, Moreno Bonilla no se ha planteado aumentar las plantillas, es más, en el presupuesto 2025 hay un recorte de 50 millones en capítulo de personal". Asimismo, "han despedido a 18.000 profesionales en los últimos años", al referir que "de los 20.000 por Covid apenas quedan 2.000".

Ha recriminado también a Hernández que "cuando hacen sus anuncios de oferta de empleo público", lo primero que procuran "es desprestigiar a los anteriores Gobiernos socialistas y hacer creer que la temporalidad de entonces era una decisión de esas consejerías, cuando es absolutamente falso". Por el contrario, ha agregado que el PP en el Gobierno "impuso una tasa de reposición del 10% en el mejor de los casos, a veces del cero por ciento", y ha recordado que la tasa que permite el Ejecutivo hoy es del 120%.

Pese a todo, la socialista ha advertido que aún "queda mucho por hacer", puesto que "no es suficiente con estabilizar a los que ya están trabajando, hay que contratar más profesionales y mejorar las condiciones laborales", para que "no solamente sean dignas", sino también "satisfactorias y motivadoras", cuestión que "está muy lejos" de ser así, según defiende.