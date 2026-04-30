La romería de Villanueva de la Reina (Jaén) cambia de ubicación por los efectos del pasado tren de borrascas

Junta Local de Seguridad en Villanueva de la Reina - SUBDELEGACIÓN JAÉN

VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La Romería de Santa Potenciana, que se celebrará en Villanueva de la Reina (Jaén) entre los días 8, 9 y 10 de mayo, va a cambiar de ubicación como consecuencia del pasado tren de borrascas que dejó el terreno en unas condiciones que no garantizan la seguridad de los asistentes.

Así lo ha indicado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, tras presidir la Junta Local de Seguridad para supervisar el dispositivo de seguridad diseñado para esta ocasión.

"Contamos con la peculiaridad de que la romería no podrá celebrarse en El Batanejo y será trasladada al recinto ferial del municipio", ha dicho Fernández, al tiempo que ha señalado que durante los días de la romería habrá un refuerzo de la presencia de la Guardia Civil.

Fernández ha destacado el arraigo que esta romería tiene entre la población y ha apelado a "la comprensión" de los vecinos ante una "situación excepcional". "Pese al cambio de ubicación, el objetivo es preservar una de las tradiciones más importantes de Villanueva de la Reina y asegurar su celebración en un entorno adecuado, garantizando la seguridad de las vecinas y vecinos y de todos aquellos visitantes que acudan a la celebración", ha dicho el subdelegado, que ha hecho .

un llamamiento a "la responsabilidad individual y a la prudencia".

Por su parte, el alcalde ha apuntado que desde el Ayuntamiento se está trabajando de "forma intensa" en la adecuación del recinto ferial, que también se vio afectado por las inundaciones, con el objetivo de que pueda albergar la romería "en las mejores condiciones posibles".

"La intención es mantener el espíritu de la festividad, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el bienestar de vecinos y visitantes", ha concluido Alves.