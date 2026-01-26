RTVA y la Cámara de Comercio "sellan su alianza para difundir y dinamizar" el tejido productivo de las pymes andaluzas

Director general de la RTVA, Juande Mellado, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, Javier Sánchez Rojas y el director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA, Juan Vargas. - RTVA

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Contribuir a la dinamización y expansión del tejido económico andaluz es "el foco común" del convenio que han firmado el director general de la RTVA, Juande Mellado, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, Javier Sánchez Rojas. Al acto asistió también el director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA, Juan Vargas.

De esta forma, Canal Sur "amplía su compromiso para la difusión y divulgación de información" que contribuya a la mejora de la competitividad y dinamización del tejido empresarial andaluz. Además, informará de las iniciativas organizadas por las Cámaras de Comercio a favor de las pymes y autónomos, según ha informado la cadena en un comunicado.

Mellado ha señalado que "como servicio público, ponemos el foco en las pequeñas empresas y los autónomos, dando visibilidad a proyectos que puedan servir de inspiración a emprendedores, especialmente a los más jóvenes, para que se animen".

El director general de Csrtv ha añadido que, teniendo en cuenta que los autónomos conforman la columna vertebral de nuestra economía, "somos una ventana para la difusión de proyectos que favorecen el crecimiento de Andalucía".

Se trata, en definitiva, de "favorecer el emprendimiento empresarial en nuestra comunidad, especialmente en los sectores relacionados con el desarrollo tecnológico y la innovación, el fomento del ecosistema de startups, el empleo y la internacionalización, entre otras líneas de actuación". El convenio tendrá una duración de un año.

En este sentido, Sánchez Rojas ha mostrado su satisfacción por mantener un año más esta colaboración con Canal Sur, "que está acercando la labor de las pymes y los autónomos a todos".

Además, ha destacado la labor de la radio y televisión pública a la hora de dar visibilidad a "casos de éxito y buenas prácticas que sirven de referente para aquellas personas con iniciativa emprendedora, además de promover las actividades que organizamos desde las Cámaras".

Así, Canal Sur "mantiene su compromiso de difundir e informar de los eventos y actividades de interés general organizados o apoyados por el Consejo Andaluz de Cámaras y hacer un seguimiento informativo de los mismos".

Programas como 'Empleados', o 'EnRed' son espacios especializados en los que, cada semana, "Canal Sur visibiliza proyectos empresariales que destacan por su innovación, experiencia, cooperación o cualquier otro aspecto destacado en cuanto a la gestión", ha señalado Mellado.

En la radio, 'El Mirador de Andalucía' dispone de una sección específica destinada a economía de lunes a viernes, con información de actualidad en la que incluye referencias sobre tejido andaluz.

Además de estos programas, Canal Sur se hace eco de la información económica en todos sus espacios generalistas y en CanalSur Más, prestando especial atención a los sectores punteros que dinamizan nuestra economía local y regional.

En Andalucía, actualmente hay más de 590.000 autónomos. El 2025 se cerró con 8.961 personas se han dado de alta en el RETA, siendo los sectores digitales y profesionales, la hostelería y construcción los que están en auge.