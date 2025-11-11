La RTVA renueva su departamento de Cine e incorpora a Paola Sainz de Baranda

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión ha incorporado a la fundadora de la productora Malandar Films, Paola Sainz de Baranda, que compartirá con Leonardo Sardiña la responsabilidad del departamento de Cine de la Agencia Pública andaluza.

Según ha detallado RTVA en una nota de prensa, Paola Sainz es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla (US), ha realizado un Máster de Postgrado en Producción Audiovisual con la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y en 2014 cursó el European Master in Audiovisual Management (MEGA Plus) en la "prestigiosa" Media Business School de Ronda (Málaga), además de ser experta en "análisis y selección de obras audiovisuales y en negociación de derechos y pantallas entre cadenas y operadores".

Asimismo, es fundadora de la citada productora Malandar Films, con la que ha producido el largometraje documental 'La Singla', dirigido por Paloma Zapata, que logró el Premio Feroz Arrebato de No Ficción en 2024 y Mejor Documental en el Festival de Cine Internacional de Moscú; y el largometraje documental 'Manolo Sanlúcar, El Legado', que fue galardonado con el Premio Imaginera 2019.

Por otra parte, a cargo de la producción ejecutiva destacan títulos como el largo documental 'Fandango', dirigido por Remedios Málvarez y Arturo Andujar, para Producciones Singulares y que logró el Premio Carmen a Mejor Documental y Mejor Canción Original 2024; el largo documental 'Pico Reja', también a cargo de Remedios Málvarez y Arturo Andújar para Producciones Singulares; el largo documental 'Menese', otro dirigido por Remedios Málvarez y Arturo Andújar, para Producciones Singulares; el largometraje de ficción 'Tin y Tina', de Rubin Stein, para La Claqueta P.C; el largo de ficción 'Secaderos', dirigido por la cineaste Rocío Mesa y premio Dunia Ayaso 2022 en el Festival de Cine de San Sebastián, para La Claqueta PC, y el largo de ficción 'Antes de la Quema', de Fernando Colomo, para La Mirada Oblicua, entre otros largometrajes documentales y de ficción.