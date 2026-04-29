RTVE Andalucía emitirá desde este sábado informativos de fin de semana y prevé un magacín diario de lunes a viernes

Archivo - El presidente de RTVE, José Pablo López, comparece durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Congreso de los Diputados, a 29 de mayo de 2025. (Foto de archivo). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión Española (RTVE) emitirá desde este próximo sábado, 2 de mayo, informativos regionales de fin de semana para Andalucía en el marco del proceso de implementación de su centro de producción autonómico, que contempla también la emisión, en un futuro, de "un magacín diario de lunes a viernes".

Así lo ha detallado este miércoles el presidente del consejo de administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, en el transcurso de una comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y en respuesta a una pregunta del diputado de Sumar por Sevilla, Francisco Sierra, sobre el plan de producción previsto en el centro territorial de RTVE en Andalucía.

José Pablo López ha explicado que la implementación del centro de producción de RTVE Andalucía se plantea "fundamentalmente en tres etapas de implantación progresiva", teniendo en cuenta que en dicho centro "no se había invertido prácticamente nada durante décadas" y se encontraba "en una situación bastante deteriorada", por lo que "necesitaba una actualización que va a llevar un tiempo".

En todo caso, ha indicado que la "primera fase" va a consistir en la emisión de informativos de fin de semana, que RTVE Andalucía "recuperará a partir del próximo sábado 2 de mayo", según ha anunciado el presidente de la corporación, que ha detallado que para ello se va a "reforzar cada provincia andaluza con un informador y un reportero gráfico más, y se contará con un equipo aproximadamente de 30 profesionales distribuidos por toda Andalucía".

"Esto incluye también una serie de trabajos de mejora en el plató de informativos", ha abundado José Pablo López, mientras que desde la cuenta de RTVE Andalucía en la red social 'X' se ha precisado que los informativos de fin de semana se emitirán desde este sábado a las 13,55 horas en La 1 de TVE.

El presidente de la corporación ha indicado también que, desde Andalucía, y en el marco de la "segunda fase" de dicho proceso de implementación de su centro regional, se va a "producir a partir de mediados de junio, si no hay retrasos, un nuevo programa semanal de emisión nacional" con el humorista Manu Sánchez.

Para ello, según ha abundado, se va a "desplazar inicialmente personal de Barcelona, Madrid y también del propio centro de producción en Andalucía, y en una segunda etapa", una vez que se hayan realizado "las inversiones dentro del centro", se podrá "realizar el programa desde el interior del centro de producción en la isla de La Cartuja", ha añadido para puntualizar que antes de eso hay que adquirir "nuevo equipamiento técnico", algo que no da tiempo, por los "procedimientos" que hay que seguir, "de aquí a junio".

Finalmente, José Pablo López ha detallado que la "tercera fase" de dicho proceso de implementación del centro de producción de RTVE Andalucía va a consistir en "un magacín diario de lunes a viernes en emisión regional similar" al que ya se emite "en Cataluña a través de La 2".

Y ha recordado que, antes de eso, el próximo lunes, 4 de mayo, el centro andaluz "acogerá el primer debate" de la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo con la participación de los candidatos a la presidencia de la Junta del PP-A, Juanma Moreno; el PSOE-A, María Jesús Montero; Vox, Manuel Gavira; Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, José Ignacio García.